八大復業！中警臨檢 酒客違規直接送罰
隨著國內疫情趨緩，有女陪侍的酒店及八大行業終於能在16日開始重新開放，台中市第四警分局日前特別針對轄區內的酒(夜)店、KTV、等聚集場所，密集實施擴大臨檢，當天由副分局長李德川帶隊，經臨檢後，查獲1名顧客違反防疫規定，注射第一劑疫苗未滿14天，警方將依法函請經發局認定、裁罰。
據了解，第四分局於16日深夜，在南屯區知名酒店查獲一名鄭姓酒客，因接種第一劑疫苗未滿14天，違反防疫規定，依法將店家與酒客函請經發局認定，依事實情況而定，店家可能最高恐遭罰1萬5千元。
第四警分局表示， 18日深夜規劃執行掃蕩行動，動員近50名警力，現場逐一清查工作人員及消費者身分，並出動緝毒犬，機動查緝毒品、違禁物等；另稽查疫苗接種記錄卡（小黃卡）協助防疫，違反防疫規定即檢具相關事證函請主管機關裁罰；對於企圖暴力滋事分子，警方也會秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，嚴查嚴辦。
警方表示，「除暴安民專案」掃黑迄今，出動4085人次警力，目前共逮捕犯嫌340人，呼籲不法之徒勿以身試法，同時提醒民眾前往休閒娛樂場所須出示「疫苗接種黃卡」、「健保快易通APP」或其他足資證明資料，另如知悉危害治安相關線索情資，籲請民眾撥打110報案專線或直接提供警察機關深入追查，共同維護臺中市安全宜居之生活環境。
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