臉書上賣十字弓強調合法收藏 警：違法行為

具有殺傷力的十字弓，竟在臉書明目張膽販售！昨臉書《我是三峽人(北大.鶯歌.樹林.土城)交流》出現一篇貼文，圖片貼上五種不同樣式的十字弓，貼文者指商品「下殺出清、每款2380」還強調這是「合法收藏品」，警方接獲通報則強調，販售十字弓違反《槍砲彈藥管制條例》，可處一年以下有期徒刑，將通知貼文者到案說明。

這則貼在臉書社團上的訊息，除附上五張十字弓照片，貼文者並指稱「下殺出清機不可失、各種小弩售完為止、數量有限任意挑選，每款2380」貼文者並強調為合法收藏品，購買還贈送水晶劍及鋼珠。文末並留下LINE帳號，方便民眾聯繫。

不過，販售十字弓是違法行為，三峽警方接獲通報後深入追查，發現該貼文者當天加入社團就張貼販售十字弓訊息，且臉書帳號使用英文名、大頭照使用非洲裔男子照片，各項跡證顯示此帳號疑似為假帳號。

三峽警分局偵查隊長梁献堂表示，十字弓為內政部公告查禁刀械，依《槍砲彈藥刀械管制條例》規定，未經許可持有或意圖販賣而陳列刀械者，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。