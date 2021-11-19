影／八大行業解封 台南警稽查小黃卡

台南停業半年的大型特種營業場所甫解封，雖生意不如疫情之前，惟客源已陸續回流，台南市警第2、4分局昨晚配合市府經發局、衛生局等聯合稽查，防制民眾酒後鬧事或容留不符防疫規定顧客在店消費，現場光是集合陪侍小姐稽查小黃卡即花費不少時間，但為求順利復業，業者及小姐也全力配合。據統計，從業人員無快篩證明、客人未注射疫苗等違反傳染病防治案件8件、8人。

第4分局集結優勢警力至轄內舞廳、酒店臨檢外，也強力掃蕩轄內因應疫情而轉型的自助式KTV及餐酒館，共計10處，查察避免毒品及幫派分子藏匿其中，同步宣導業者及客人應落實各項防疫規定。

同時，要求現場從業人員出示接種黃卡及3日內的抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，消費客人則需提供至少接種1劑疫苗且滿14天的接種證明，現場集合陪侍小姐稽查，即花費不少時間，陪侍小姐說，為了能夠順利復業及自身健康，也只能全力配合。

一晚下來，查獲未有首日服務前3日內抗原快篩2件、2人，施打疫苗未滿14天1件、1人，未依規定實聯制3件、3人。

另第2分局配合經發局、衛生局等單位昨晚聯合稽查有陪侍服務合法休閒娛樂場所共4處所，全面稽查各酒店是否符合政府本月16日公告最新防疫措施，如應出示台南市政府經發局核准復業公文、需實聯制、量體溫、除飲食外需全程戴口罩等相關規定。