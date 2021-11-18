影／女子皮包遭飛車搶奪 男友靠iPhone定位找到犯嫌

新北市林姓男子日前深夜趁江姓女子獨自走在路上，騎車從她身後搶奪她的包包，江女追了好一陣子，見無力追回，立刻回家把事情告訴男友，她男友一度靠一己之力逮獲林男，不料仍被他趁隙逃逸；警方獲報後，隔日持拘票登門逮人，詢後將他依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，林男（37歲）有強奪、毒品、詐欺等前科，上月31日晚上11時許，騎贓車在新店區安康路一段徘徊，看到江女（24歲）剛下公車、獨自一人走在街道上，起貪念下手飛車行搶。林男先從江女身後緩速滑行，遂出手搶走她的斜肩包包，得手後往中永和方向離去。

江女被搶後，馬上回家把事情跟男友說，由於江女的手機放在包包內，她男友知悉後用iPhone的定位功能反向查出犯嫌人在哪，立刻追去。

江的男友趕抵永和區某河濱公園，果然發現正拿著女友包包的林男，上前質問「包包是不是你偷走的」，林男見事跡敗露，改口辯「是我撿到的」，雙方爭執不下，結果林男趁對方報警時騎車逃逸。

新店警方獲報，針對被搶的包包、手機做指紋採證，再調閱監視器整握林男身分；經漏夜追緝，11月1日晚上持拘票至林男位於中和區的住處逮人。他坦承犯行，警詢後依搶奪罪嫌將他移送台北地檢署。