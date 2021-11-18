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北市警攻堅搜索民宅毒窟 藥腳驚醒藥頭嚇得直發抖

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

25歲楊姓男子涉嫌販毒，因住處時常飄出異味遭人檢舉，台北市警方介入蒐證後，近日集結警力破門搜索，當場查獲楊男及另名陳姓毒蟲，查扣安非他命、大麻等證物，詢後依毒品危害防制條例送辦，持續擴大追查毒品來源。

警方表示，月前中正一分局偵辦一起毒品案時，發現一名藥腳持有毒品，循線溯源之下，鎖定楊姓男子涉嫌販毒，經查楊男住在台北市萬華區一處民宅，街訪鄰居向員警透露，楊男住家時常飄出異味，又常有不明分子出入，皆神情恍惚，疑似有群聚吸毒情形。

警方獲悉後埋伏蒐證，近日見時機成熟，專案小組集結特勤警力攻堅搜索，當場發現楊男坐在房間桌子底下瑟瑟發抖，床上另名陳姓男子也從夢中驚醒。過程中，楊男趁警方努力破門，將自己反鎖在房間內，企圖將毒品從5樓窗外丟下，但警方及時突破，仍發現房內有毒品。

警方表示，現場查扣現金6萬餘元、安非他命26包、大麻3包、大麻煙2支、Rush 6瓶、G水5罐、大麻油1瓶、大麻研磨器、電子磅秤、寄貨收據、銀行存摺、金融卡、夾鏈分裝袋等相關不法事證，楊男對於犯行坦承不諱，同行陳男也承認吸毒，警詢後皆依法送辦。

警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金6萬餘元、安非他命、大麻等證物。記者李隆揆／翻攝
警方攻堅搜索，發現楊男坐在房間桌子底下瑟瑟發抖。記者李隆揆／翻攝
警方攻堅搜索，發現楊男坐在房間桌子底下瑟瑟發抖。記者李隆揆／翻攝

毒品 大麻 吸毒

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