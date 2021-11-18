汐止警展現打擊街頭暴力 逮捕毒品現行犯

汐止警分局執行「擴大臨檢」勤務，當場查獲張嫌(80年次)持有安非他命毒品吸食器1組、毒品殘渣袋16個。 圖／觀天下有線電視提供 因應新冠肺炎疫情趨緩，防範因群聚衍生治安、公安、聚眾滋事等案件發生，汐止警分局昨(17)日晚間執行「擴大臨檢」勤務，在汐止區康寧街169巷口攔查可疑人車，當場查獲張嫌(80年次)持有安非他命毒品吸食器1組、毒品殘渣袋16個，依法逮捕返所偵辦。

汐止警分局針對轄內治安要點及不法分子與青少年易聚集滋事場所列為檢查重點，同步提醒民眾減少不必要、不當的群聚。

在轄區重要聯外道路、交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢，以對外封鎖、對內掃蕩臨檢勤務方式。

社后派出所即於18日0時20分許在汐止區康寧街169巷口攔查可疑人車，當場查獲張嫌(80年次)持有安非他命毒品吸食器1組、毒品殘渣袋16個，依法逮捕返所偵辦。

汐止警分局表示，藉由嚴正執法、強力逮捕現行犯、從快從重追溯犯罪，絕不手軟的態度，有效淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事，展現汐止警分局打擊犯罪穩定治安決心；並針對轄內KTV、汽車旅館等特定營業場所業者加強宣導約制，要求自主安全管理，內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、打架滋事，如發生鬥毆滋事等情事，立即全面建檔列管分析查辦，並將結合市府主管機關實施第三方警政作為，以有效遏止街頭暴力案件發生。