6億蒙國詐欺案偵破！金主500萬交保 竹東三環幫角頭遭羈押

去年1月爆發的東歐蒙特內哥羅6億詐欺案，警方已逮捕集團魏姓、古姓金主，第4波搜索行動再逮捕林姓金主及竹東三環幫綽號「河童」的呂姓角頭，刑事局今天宣布全案偵破。魏、古、林、呂遭依洗錢防制、詐欺、違反組織條例罪嫌送辦，林獲50萬交保，古獲500萬交保，魏是詐欺通緝被歸案，呂則遭羈押禁見。

該案由台中地檢署指揮刑事局國際科、台北市松山分局、桃園市八德分局、新竹縣刑警大隊偵辦。

警方2020年1月8日與蒙國警方聯手逮捕92名台灣機手，查出該詐欺集團假冒公安，用電話向中國被害人謊稱其遭冒辦電話，涉及刑事案件，3個月得手6億3278萬。

警方查出，該集團由魏姓、古姓、林姓金主提供資金設機房，再透過竹東一帶的呂姓角頭找機手；92名詐欺犯中，有19人是三環幫成員，一半以上是年輕人，甚至有女嫌犯遭男友以「打工換宿」名義騙往蒙國，一下機才知是要從事犯罪。

警方查出，破獲蒙國3處機房後，魏姓、古姓金主立刻逃往馬來西亞，刑事局國際科今年1月25日與馬國警方合作，在雪蘭莪州安邦地區一處豪宅逮捕魏、古，查獲折合3000萬台幣的令吉，也發現2人有移民馬來西下動作。

警方追查金流，發現魏、古提供大量資金予國內竹東地區三環幫的31歲呂姓角頭，呂再成立竹東公司，召募19位小弟到台中受訓詐欺課程，派其飛往蒙國詐騙，返國後負責方法薪資。

警方上月執行第4波搜索行動，前往新竹縣的三環幫堂口逮捕呂及6名小弟，再前往桃園八德逮捕50歲林姓金主，查出林姓金主同時負責洗錢；共查扣現金48萬、支票5張、手機11支、帳簿8本，詢後依洗錢防制、詐欺、違反組織條例罪嫌送辦。林獲50萬交保，呂遭羈押禁見。

今年1月警方在馬國逮捕魏、古後，魏因有通緝身分，即刻入監服刑，他的妻子名下2150萬的股票、房產，遭檢警聲請扣押獲准；古則被諭令500萬交往。

警方調查，呂有傷害、組織、詐欺前科，曾靠收取檳榔攤保護費維生；古曾是三環幫成員，將呂、魏牽線認識，才共組詐欺集團。