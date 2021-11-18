蒙國跨境機房案溯源 刑事局瓦解竹東三環幫勢力

刑事局去年破獲蒙特內哥羅電信詐欺機房案，溯源發現竹東三環幫呂姓角頭負責招募機手和處理金流，循線於今年10月搜索15處幫派據點逮捕呂男等8嫌送辦，另於馬國逮2通緝犯。

刑事局今天舉行破案記者會，國際刑警科長鄢志豪表示，去年1月和東歐蒙特內哥羅警方共同偵破首都的3處跨境電信詐欺機房案，總計查獲、遣返92名台灣籍犯嫌，假冒中國大陸公安以詐騙中國大陸民眾。

警方溯源追查發現，蒙案機房是由竹東三環幫知名地方角頭31歲呂男（綽號河童）發起招募詐欺組織成員，他以「竹東公司」為名對外招攬想要快速賺錢的年輕人，成為詐欺機房的機手，蒙案高達半數一線話務手均從此途徑招募而來。

河童隨後再派遣旗下小弟將詐欺機手集中載至台中機手訓練所，藉此掌控行蹤，並設計安排電詐訓練課程培訓詐騙技能。

除此之外，河童也負責處理詐欺集團帳務金流，以及協助在詐欺機手返台後發放詐騙薪資。

警方持續溯源追查河童所發放薪資來源，是向位於桃園地區的50歲林姓金主領取，經蒐證後研判林男疑在桃園設立公司並透過旗下員工進行洗錢，藉此洗淨境外不法金流。

另一方面，刑事局調查發現，此跨境詐欺集團幕後金主之一為台籍詐欺通緝犯為魏男和古男，兩人早已潛逃馬來西亞多年，經聯手馬來西亞警方跨國追緝，於今年1月25日在馬國雪蘭莪州安邦地區的一處豪宅內將2嫌緝獲，同時查扣其在馬國的大量資產。

同時，刑事局向台中地院聲請扣押魏妻在台資產約新台幣2198餘萬元獲准。

由於本案偵辦期間，竹東三環幫以蜈蚣陣、白舞獅和佛祖車歡送新竹縣警察局竹東分局長調任，公然藐視警方公權力，儼然為地方治安毒瘤。

為斬斷詐欺不法金流、瓦解竹東地區幫派勢力，刑事局在台中地檢署指揮下，於今年10月26、27日兵分多路至新竹縣、市和桃園市、新北市林口區等15處幫派據點，執行搜索、拘提。

現場逮捕主嫌呂男、林男及幫派小弟等8嫌，當場查扣現金新台幣48餘萬元、支票5張、手機11支、帳簿8本等涉案事證。

全案詢後送台中地檢署偵辦，呂男遭台中地院裁定羈押禁見、林男以50萬元交保；另古男以250萬元交保。