影／竹聯幫明仁會組「棒球隊」討債 土城警強力掃黑逮10人

竹聯幫仁堂明仁會組長杜姓男子涉嫌組討債棒球隊，砸店討債橫行土城，土城警方昨天強力執行掃黑，分別在新北及桃園等地拘提主嫌杜男及手下成員共10人到案，警詢後今天組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損、毒品等罪嫌，由保大霹靂小組幹員押送移送新北地檢署偵辦。

「竹聯幫仁堂明仁會」組長杜姓男子（20歲）涉嫌夥同手下成員林姓男子（21歲）等多名小弟，從今年3月起迄今，在土城區犯下4起暴力討債及砸店傷人案件。

據了解，土城警方在蒐證偵辦期間，於今年3月中發現在土城區延吉街經營洗車美容場的曾姓被害人（38歲）妻子，與杜男手下小弟老婆是閨密，曾妻找外遇對象到汽車旅館飲酒，還邀閨密也是杜男手下小弟的老婆同樂，杜男小弟上門質問，卻遭曾妻當場賞了一個耳光，杜男為替小弟出氣，涉嫌糾眾持球棒到汽車美容場叫囂砸店洩憤。

另今年3月初有陳姓被害人（26歲）因遭懷疑涉勾搭李男手下林姓男子（21歲）的女友，深夜遭杜嫌等人約至土城區學成路談判，陳男到場後即遭杜男等人追打，甚至駕車直接衝撞，造成陳男全身多處受傷。

警方並查出，被害人邱姓男子因缺錢今年中將機車以2萬元代價質押給當鋪，因還不出每月4、5000元高額利息，杜男接受委託，今年8月率小弟持球棒前往追討，還出言恐嚇，新被害人及其家屬驚嚇不已。

土城警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證長達半年，昨天持拘票前往土城、中和、桃園等地，逮捕杜男及其手下成員共10人到案，查扣多把西瓜刀及球棒、行動電話、毒品咖啡包15 包及半成品57包，K他命27公克等，警詢後今天由保大霹靂小組幹員協助，將杜男等10人依組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。