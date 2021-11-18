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追債被嗆丟汽油彈！暴怒砍死欠債男 4嫌遭訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

台北市萬華區某日租套房在今年7月傳出殺人事件。40歲的袁姓男子遭日租套房員工發現倒臥在房內，大腿受傷，血流滿地；袁男送醫後仍不治身亡。檢警循線逮到4名凶嫌劉宗仁、莊賀程、李立國及簡建國，他們坦承有債務糾紛，因而砍殺袁男，台北地檢署今依殺人罪嫌將4人起訴。

檢警查出，袁男在7月17日入住日租套房，不過，18日凌晨1點多，多名男子進入旅店，旅店傳出爭執聲，男子們隨後便驅車離開。旅店工作人員擔住客發生糾紛，前往查看，驚見袁男躺臥在房內，大腿遭砍傷，大量失血，趕緊叫救護車，不過送醫後仍不治身亡。

警方調閱監視器循線逮人，追捕到4名凶嫌劉宗仁、莊賀程、李立國及簡建國，他們到庭後表示劉男與袁男有債務糾紛，找來其他3人助陣討債。袁男嗆聲要到劉男家丟汽油彈，劉男因而暴怒，拿西瓜刀砍傷袁男大腿，造成袁失血過多不治。

袁男在日租套房內遭砍，檢警循線逮到4兇嫌劉宗仁、莊賀程、李立國及簡建國，他們坦承有債務糾紛，因而砍殺袁男，台北地檢署今依殺人罪嫌將4人起訴。圖／聯合報系資料照
袁男在日租套房內遭砍，檢警循線逮到4兇嫌劉宗仁、莊賀程、李立國及簡建國，他們坦承有債務糾紛，因而砍殺袁男，台北地檢署今依殺人罪嫌將4人起訴。圖／聯合報系資料照

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