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羅東民宅驚見爆裂物 年輕男左手掌遭炸斷
宜蘭羅東河濱路一棟5層樓民宅昨天晚間6點多，發生一起爆炸意外，4樓2名男子當場遭灼傷、炸斷手，倉皇逃生下樓。警方、消防隊獲報抵達，協助將傷者送醫，以滅火器撲滅現場火勢，並發現製作手法粗糙的爆裂物，由刑事局帶回鑑定成分。
據了解，事發地點為4樓一間套房，是27歲周男正在服兵役的友人承租，並借住給他。周男昨天晚間與26歲黃姓友人在套房沙發區，疑似不慎引爆爆裂物，產生大量飛塵，內部傢俱相當凌亂。意外發生後，2人身上多處灼傷，從4樓驚惶下樓。
羅東分局警方接獲民眾報案，指出該棟民宅傳出劇烈聲響，抵達後發現受傷2人，隨即由救護車送往醫院救治。周男意識清醒，左手腕斷掉、眼部受傷，轉診至台北就醫，黃男肺部灼傷、全身右側多處一到二級20%燒燙傷，目前在住院觀察中。
警方在場拉起封鎖線，防止附近往來民眾受波及。刑事局偵查第五大隊、警察局鑑識科、消防局火調科人員在場鑑識，發現製作手法非常粗造的爆裂物，外觀看起來疑似是大龍炮，刑事局隨後帶回鑑定成分。
警方表示，初步認定是民眾不慎引爆導致，並非集團性恐攻事件，全案依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。
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