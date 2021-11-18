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羅東民宅驚見爆裂物 年輕男左手掌遭炸斷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭羅東河濱路一棟5層樓民宅昨天晚間6點多，發生一起爆炸意外，4樓2名男子當場遭灼傷、炸斷手，倉皇逃生下樓。警方、消防隊獲報抵達，協助將傷者送醫，以滅火器撲滅現場火勢，並發現製作手法粗糙的爆裂物，由刑事局帶回鑑定成分。

據了解，事發地點為4樓一間套房，是27歲周男正在服兵役的友人承租，並借住給他。周男昨天晚間與26歲黃姓友人在套房沙發區，疑似不慎引爆爆裂物，產生大量飛塵，內部傢俱相當凌亂。意外發生後，2人身上多處灼傷，從4樓驚惶下樓。

羅東分局警方接獲民眾報案，指出該棟民宅傳出劇烈聲響，抵達後發現受傷2人，隨即由救護車送往醫院救治。周男意識清醒，左手腕斷掉、眼部受傷，轉診至台北就醫，黃男肺部灼傷、全身右側多處一到二級20%燒燙傷，目前在住院觀察中。

警方在場拉起封鎖線，防止附近往來民眾受波及。刑事局偵查第五大隊、警察局鑑識科、消防局火調科人員在場鑑識，發現製作手法非常粗造的爆裂物，外觀看起來疑似是大龍炮，刑事局隨後帶回鑑定成分。

警方表示，初步認定是民眾不慎引爆導致，並非集團性恐攻事件，全案依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

警消獲報到場，關心男子傷勢。記者林佳彣／翻攝
警消獲報到場，關心男子傷勢。記者林佳彣／翻攝
警方該棟民宅1樓拉起封鎖線，防止附近往來民眾受波及。記者林佳彣／攝影
警方該棟民宅1樓拉起封鎖線，防止附近往來民眾受波及。記者林佳彣／攝影
宜蘭羅東河濱路一間民宅昨日晚間發生爆炸意外，消防救災人員到場，將傷者送醫。圖／民眾提供
宜蘭羅東河濱路一間民宅昨日晚間發生爆炸意外，消防救災人員到場，將傷者送醫。圖／民眾提供
黃男身上右側多處灼傷，趕緊下樓。記者林佳彣／翻攝
黃男身上右側多處灼傷，趕緊下樓。記者林佳彣／翻攝
宜蘭羅東河濱路一棟5層樓民宅發生爆炸意外，周姓男子左手被炸斷，從4樓倉皇逃生。記者林佳彣／翻攝
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羅東 警察 救護車

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