影／黃珊珊帶隊臨檢制服酒店 現場女幹部激動合影

酒店復業第3天，台北市副市長黃珊珊今天凌晨帶隊臨檢台北市警中山分局臨檢一家制服店，現場告訴業者，警方近日已啟動「安城專案」，切勿讓酒客鬥毆事件發生。臨檢尾聲，有酒店女幹部激動搶跟黃珊珊合影；有幹部說，感謝市府讓酒店復業，「讓我們有錢賺，生活有著落」。

中山分局今天凌晨0點出動大批警力，由黃珊珊副市長及北市警局長楊源明，第一站帶隊臨檢錦州街上一家酒店，緊接前往轄內另外2家禮服店。現場員警一一細查酒店從業人員及女公關的小黃卡，確認都有施打第一劑疫苗滿14天後，讓其各自回復工作崗位。

市警局指出，本月16日至22日規畫「安城專案」，臨檢轄內特種營業及易滋事場所，全面查緝黑道幫派、犯罪集團相關據點，掃蕩不法犯罪組織、非法槍械、取締賭博（網路博弈）、毒品、並快速打擊街頭暴力，結合高頻率、高強度、密集性之臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，

近日全國鬥毆事件頻傳，黃珊珊提醒酒店業者，勿讓鬥毆事件發生，並確實做好防疫措施。楊源明再三強調，若發現酒客有鬥毆滋事前兆，務必立刻報警。

臨檢尾聲，現場2位女幹部當起黃珊珊粉絲，激動搶著合影，黃珊珊拍肩安慰女幹部「辛苦了」，有幹部笑著感謝市府願意開放酒店復業，「讓我們有錢賺，可以養家，生活有著落」。