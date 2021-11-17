警政署公布候用分局長名單 高雄林思妙為唯一女性

警政署今天公布30名最新候用分局長錄取名單，平均年齡約45歲，其中，高雄市警察局仁武分局督察組長林思妙為唯一錄取的女性，她從基層派出所長做起，職務歷練完整且優異。

警政署今天發布新聞稿表示，依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理縣（市）政府警察局候用分局長班第16期甄試，共計72人報名參加甄試，依面試成績、測驗成績和陞職積分擇優錄取30人。

同時，參加甄試資格者須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦。

警政署說，獲錄取的30名最新候用分局長，是從眾多優秀警察幹部中精選而出，均具有豐富內外勤歷練及專業能力，未來結訓後將依序派任擔任縣市政府警察局分局長重責，為警察團隊注入強而有力的新血。

分析這次錄取30人名單，警政署指出，平均年齡約45歲，最年輕者為37歲，且普遍具有高學歷，其中2人具有博士學歷，另19人具有碩士學歷。

值得注意的是，現任高雄市警察局仁武分局督察組長林思妙是唯一錄取的女性候用分局長，她是國立中山大學社會科學學系碩士畢業，從基層派出所長做起，職務歷練完整且工作表現優異，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。

警政署表示，這次甄試盼達到拔擢學、經驗歷練完整的年輕優秀人才，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長陳家欽等9名主官（管）擔任口試委員，期望遴選出最優秀的警察幹部，對警察重要職務幹部陣容注入新血。