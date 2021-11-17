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清山兼護果！台南玉井警查空屋、廢棄工寮18處防不法
台南市玉井警分局今天清山專案共結合警力、南化區義警、民防、巡守隊共11人分3組，針對南化區南化、小崙、東和里、西埔里、北平里、中坑里易藏匿犯罪、種植大麻及有種植芭樂之處所，實施空屋、工寮及可疑處所展開全面清查，共清查空屋、廢棄工寮18處，未發現不法情事。
目前因時值芭樂量少價昂，易發生宵小竊賊趁農務繁忙無暇看顧之際， 竊取農民辛苦栽種熟成水果，玉井警分局長林獻力除要求各分駐、派出所員警，也請義警、民防及守望相助隊加強巡邏保護芭樂水果，並呼籲種植芭樂農民也一起共同加入巡邏來守護自己的水果。
林獻力表示，南化山區人煙罕至，天然隱密性高，增加查緝難度，導致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子藏匿犯案場所，且南化區曾遭查獲製作毒品、安非他命、種植大麻等毒品案件，危害社會治安。
林獻力強調緝毒、打詐、掃黑幫為現今的治安工作重點。警力有限、民力無窮，在南化區義警、民防、巡守隊等民力夥伴長期的加入協勤，以維護轄區治安，更可守護民眾辛苦種植的芭樂水果，未來仍會不定時規畫執行並積極檢肅山區各類不法活動，歹徒宵小切勿心存僥倖利用山區犯案。
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