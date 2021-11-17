山老鼠集團盜636公斤扁柏金磚 警逮12人有3人被羈押
山老鼠集團再現，綽號「小丑」的越南籍移工等7人，涉嫌在南投山區盜伐珍貴扁柏，揹運扁柏金磚下山交給涉嫌收贓的林姓男子等5名台灣人。保七總隊刑警大隊等專案小組，歷經4個月追查，掌握山老鼠再度犯案，派出60名警力搜索，在雲林查獲636公斤扁柏金磚，逮捕7名越南移工、5名台灣人等山老鼠集團，全案依照森林法移送雲林地檢署偵辦，其中3人遭羈押獲准。
保七刑大指出，今年7月在南投山區發現2名越南籍移工盜伐山林案，警方循線追查發現疑似為「小丑」30歲宋姓男子派遣2人犯案，警方循線追查約4個月，掌握山老鼠集團將再度犯案，且手法相同，盜伐後就會儘速找好銷贓管道，躲避追查。
全案經雲林地檢署指揮偵辦，警方派出60名警力大動作搜索雲林斗六、古坑等6處，在斗六市區西平路一處大樓15樓，查獲涉案的7名逃逸的越南移工，其中1名甚至攀爬15樓外牆企圖逃逸，警方上下夾擊，最後由消防雲梯車支援，才救下移工，依法送辦。
全案涉嫌收贓的幕後金主，為年僅24歲林姓男子，與其同夥4名台灣人，涉嫌收贓珍貴木材，扁柏金磚經移工背下山後，運往農機行稍做加工裁切，全案共計查獲636公斤扁柏金磚、2部作案車輛，7名逃逸移工、5名台灣人共12人遭依森林法移送法辦，其中涉嫌收贓的林姓主嫌，及越南移工首領宋男、黎男等3人，經檢察官複訊後聲押，雲林地方法院裁定准押。
保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，大家都應秉持傳遞守護山林的精神，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言