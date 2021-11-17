新竹潑尿怪客慘了...檢方火速起訴請求法院從重量刑

一名鄭姓民眾日前在PTT發文，指14日中午開車載妻小去買中餐，在市區等紅燈時碰上一名騎機車中年男子，對方要求網友將車窗降下，卻趁機將事先備妥、騷味極重的瓶裝尿液朝車裡潑灑，怪笑後逃逸，警方獲報成立專案小組，昨晚逮捕潑尿的莊姓男子；新竹地檢署今偵查終結，依公然侮辱罪嫌起訴，檢察官認為，莊的行為嚴重影響用路人行車安全，造成民眾恐慌，請求法院從重量刑。

據悉，30歲莊男是轄區毒品人口，他昨晚遭警方逮捕時供稱，因為與友人有債務糾紛，才會隨身攜帶瓶裝尿液，打算在路上遇到就給對方教訓，不料卻認錯人，誤潑鄭男。

檢方調查，14日中午莊男騎機車隨機尋找下手目標，在新竹市南大路看見鄭男開車在等紅燈，就徒手敲打車窗，趁對方搖下窗之際，將裝有濃厚尿騷味的尿液朝鄭的車內潑灑。

檢方認為，莊男的行為已涉犯公然侮辱罪嫌，檢察官請求法院審酌莊的犯案手法與過程，已嚴重影響用路人行車安全並造成社會大眾恐慌，惡性非輕，請求法院從重量刑。

檢方呼籲，對於任何暴力犯罪案件，絕對秉持嚴正執法決心，對觸法者必定從速從嚴究辦，以維社會秩序，確保民眾生命、身體與財產安全。

鄭男ＰＯ文表示，他起初僅將車窗降下一個縫，但該名騎車男子又要求將窗戶再降下一些，隨後就朝車內潑尿，潑完還露出詭異微笑才逃逸，讓他氣瘋。他的生活單純，完全沒與人結怨，也沒欠款，開車買中餐卻遇到這種事，實在很扯，呼籲網友要小心這名隨機潑尿怪客。