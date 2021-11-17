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影／淡水攔獲販毒車 2嫌4手卻帶6把刀槍棍

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

「我的天啊！你們只有2個人，共帶3把槍、2支刀、1根鐵棍，4支手夠耍6個凶器嗎？」新北市淡水警方今天凌晨攔獲2名嫌犯，並在車內起出刀槍棍和4種毒品共25包，宛如行動軍火毒品庫，令人瞠目且好奇，到底想幹嘛？

據了解，新北市110於今天凌晨4時許，接獲民眾報案指稱淡水區水源街177巷的超商前，發生吵架糾紛有人亮出手槍。淡水警分局啟動快打警網趕抵，發現1輛小轎車正要駛離，立刻阻斷去路攔下盤查。

這時車上的30歲余姓駕駛和29歲李姓乘客，眼神閃爍、支吾其詞，員警眼尖看見駕駛座有2把長刀，右前座還有1把槍，即喝令2人下車受檢，在他們的隨身包包查獲安非他命6包、毒品咖啡包6包、一粒眠5包、K他命8包及吸食器1組、電子秤、分裝袋等，當場上銬逮捕。

接著又在車上搜出瓦斯手槍2把、瓦斯鎮爆槍1把、西瓜刀和開山刀各1把、鐵棒1支、手機3支、鎮爆彈1顆、鋼珠彈150顆、BB彈90顆、瓦斯氣瓶，以及現金3萬7千多元等證物。

余姓男子自稱因為前妻的姊姊與同居男友吵架，他臨時受託要去幫忙把姊姊接走，便開車搭載李姓友人一起去，但與姊姊的男友話不投機當街爭吵，最後人沒接到，準備離去之際警察趕抵。

由於余男和李男都有多次毒品前科，警方懷疑他們涉嫌販毒，將再深入調查並溯源。全案先依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦，槍枝待檢驗殺傷力再追究刑責。

警車擋住嫌犯去路，立刻攔下盤查。記者林昭彰／翻攝
警車擋住嫌犯去路，立刻攔下盤查。記者林昭彰／翻攝
員警眼尖在右前座椅下方發現槍枝。記者林昭彰／翻攝
員警眼尖在右前座椅下方發現槍枝。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警方今天凌晨攔獲2名嫌犯，並在車內起出6把刀槍棍和4種毒品共25包。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警方今天凌晨攔獲2名嫌犯，並在車內起出6把刀槍棍和4種毒品共25包。記者林昭彰／翻攝
員警搜到嫌犯身上毒品，隨即強勢壓制上銬。記者林昭彰／翻攝
員警搜到嫌犯身上毒品，隨即強勢壓制上銬。記者林昭彰／翻攝

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