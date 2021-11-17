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台南派出所副所長養線民涉洩密 20萬元交保候傳

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市歸仁警分局太廟派出所傳出洩密案，派出所李姓副所長年前涉嫌洩露案件相關資訊給線民，遭內部督察單位發現後，去年記過處分後調職，並報請檢方指揮偵辦。台南地檢署昨天赴派出所及其住處等地搜索，並傳喚4名證人到案，最後李姓副所長以20萬元交保候傳。

歸仁警分局表示，此案為分局主動調查，並對李姓副所長作出處分調職，會全力配合檢方偵辦調查。

繼白河分局前偵查隊小隊長涉洩密給律師及案件相關人員，檢方發現後兩度發動搜索後，歸仁警分局太廟派出所也傳出洩密案。據調查，李姓副所長涉嫌將案件相關資訊洩露給線民，藉此養線民，至於洩密內容及牽涉範圍為何？檢方表示，正擴大偵辦中。

歸仁警分局表示，此案為分局主動調查，並對李姓員警作出處分調職，會全力配合檢方偵辦調查。圖／翻攝自歸仁分局臉書
歸仁警分局表示，此案為分局主動調查，並對李姓員警作出處分調職，會全力配合檢方偵辦調查。圖／翻攝自歸仁分局臉書

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