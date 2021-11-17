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疑互看不順眼 雲林西螺果菜市場搬運工遭同事砍傷送醫

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林西螺果菜市場驚傳砍殺事件！一名在市場內擔任搬運工的32歲王姓被害人，今遭同事持西瓜刀砍傷，傷勢嚴重，經救護人員送往雲林基督教醫院救治，由於傷勢嚴重，目前已轉送彰化基督教醫院治療。

據了解，王姓被害人與兇嫌為同事關係，過去在市場路口相遇曾多次發生行車糾紛，互有嫌隙，今兩人又狹路相逢，疑似互瞪，兇嫌心懷不滿找來另2名友人到市場找被害人算帳，再度發生口角引爆衝突，警方正循線逮捕涉案兇嫌到案。

雲林西螺果菜市場驚傳砍殺事件，市場內地上留有一灘血漬。圖／民眾提供
雲林西螺果菜市場驚傳砍殺事件，市場內地上留有一灘血漬。圖／民眾提供

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