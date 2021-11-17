持假證件闖海軍左營基地 退役少校落網

海軍退役少校陳姓男子涉嫌持偽造證件騙過衛哨，闖入海軍左營基地，離開時經衛哨識破衝出軍區逃逸，全案由橋頭地檢署指揮軍、警單位查辦，查出他的落腳處，昨晚在高雄市三民區他租處拘捕他到案，正由高雄憲兵隊調查中。

據了解，34歲的陳姓男子去年因不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後自請退役，11月12日晚間11點20分許，他由海軍左營基地四海哨所，向衛哨謊稱遺失軍人補給證，持偽造蓋有官防的臨時軍人補給證和身分證瞞過衛哨，進營區後再前往校準部。

直到13日凌晨零點20分許，陳姓男子改從左營基地中正哨所離開，仍拿偽造臨時軍人補給證和身分證供衛哨驗證，但衛哨起疑，與教準部營區值日官通話，校準部回應「查無此人」，他自知自己的行為已被拆穿，立即衝出營區逃逸。