聽新聞
test
0:00 / 0:00
持假證件闖海軍左營基地 退役少校落網
海軍退役少校陳姓男子涉嫌持偽造證件騙過衛哨，闖入海軍左營基地，離開時經衛哨識破衝出軍區逃逸，全案由橋頭地檢署指揮軍、警單位查辦，查出他的落腳處，昨晚在高雄市三民區他租處拘捕他到案，正由高雄憲兵隊調查中。
據了解，34歲的陳姓男子去年因不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後自請退役，11月12日晚間11點20分許，他由海軍左營基地四海哨所，向衛哨謊稱遺失軍人補給證，持偽造蓋有官防的臨時軍人補給證和身分證瞞過衛哨，進營區後再前往校準部。
直到13日凌晨零點20分許，陳姓男子改從左營基地中正哨所離開，仍拿偽造臨時軍人補給證和身分證供衛哨驗證，但衛哨起疑，與教準部營區值日官通話，校準部回應「查無此人」，他自知自己的行為已被拆穿，立即衝出營區逃逸。
全案經橋頭地檢署指揮追捕陳姓男子，查出陳租住高雄市三民區遼北路，昨晚11點左右，高雄憲兵隊與警方追到他租處，拘捕他到案，將他帶到憲兵隊，依要塞堡壘法、偽造文書罪嫌查辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言