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持假證件闖海軍左營基地 退役少校落網

聯合報 / 記者林保光陳玫伶／即時報導

海軍退役少校陳姓男子涉嫌持偽造證件騙過衛哨，闖入海軍左營基地，離開時經衛哨識破衝出軍區逃逸，全案由橋頭地檢署指揮軍、警單位查辦，查出他的落腳處，昨晚在高雄市三民區他租處拘捕他到案，正由高雄憲兵隊調查中。

據了解，34歲的陳姓男子去年因不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後自請退役，11月12日晚間11點20分許，他由海軍左營基地四海哨所，向衛哨謊稱遺失軍人補給證，持偽造蓋有官防的臨時軍人補給證和身分證瞞過衛哨，進營區後再前往校準部。

直到13日凌晨零點20分許，陳姓男子改從左營基地中正哨所離開，仍拿偽造臨時軍人補給證和身分證供衛哨驗證，但衛哨起疑，與教準部營區值日官通話，校準部回應「查無此人」，他自知自己的行為已被拆穿，立即衝出營區逃逸。

全案經橋頭地檢署指揮追捕陳姓男子，查出陳租住高雄市三民區遼北路，昨晚11點左右，高雄憲兵隊與警方追到他租處，拘捕他到案，將他帶到憲兵隊，依要塞堡壘法、偽造文書罪嫌查辦中。

退役少校持假證件闖入海軍左營基地，昨晚軍警查獲這名少校。圖／本報資料照片
退役少校持假證件闖入海軍左營基地，昨晚軍警查獲這名少校。圖／本報資料照片
退役少校陳姓男子以假證件闖海軍左營基地，昨晚軍警查捕到他，送憲兵隊調查中。記者林保光／攝影
退役少校陳姓男子以假證件闖海軍左營基地，昨晚軍警查捕到他，送憲兵隊調查中。記者林保光／攝影

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