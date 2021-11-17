她涉賣海洛因辯都是幻想 關鍵筆記本讓死刑重罪變無罪

桃園蔡姓女子涉嫌販賣海洛因、安非他命，檢方以查扣她筆記本上有交易紀錄，2名買家也供稱有買，依販賣第一級毒品重罪起訴她；蔡辯稱「筆記本內容都是她幻想」，法院認為，筆記本記載粗略，買家證詞也非親身經歷，難憑筆記本內容、買家說法證明蔡犯毒，判處她無罪，可上訴。

檢警調查，蔡女涉嫌在2018、2019年間，以0.9公克4000元，或1公克2000元價格，各販賣海洛因、安非他命給巫姓、郭姓友人，並將交易時間、公克數及價格都寫在筆記本上。

因警方原鎖定蔡的王姓男友販毒，2019年3月12日持拘票、搜索票到2人大園住處逮人，並經蔡女同意，當場扣得筆記本、手機等證物，檢方偵結認為蔡嫌疑重大，依販賣第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等罪嫌起訴她。

審理時，蔡女矢口否認犯毒，辯稱自己沒有販賣，還說「筆記本寫的內容都是幻想」；法院查，巫男在警詢、偵訊及審理時，針對和蔡女買毒、賒帳次數及金額等重要事項，前後證述不一致，針對檢方提出筆記本內容，他也僅能泛稱「有買過安非他命，但時間不記得」。

法院認為，巫男已無法記憶或分辨各次購毒經過或細節，單憑他空泛證述，無從據以認定蔡女有犯毒。另外，郭男雖證稱有向蔡女買過毒品，但表示沒看過蔡女的帳本，是檢察官提出筆記本問他，自己照上面寫的解釋，但若沒有該帳冊，自己記不得購買時間、地點。

法院再提出筆記本內容中「阿堯、女、四分之一、0.9 、等於4000」質問郭是否知道何意？郭則說，他「認為」是海洛因、四分之 一、4000元。法院審酌，郭雖能就檢察官訊問販毒經過回答，但並非他親身記憶所為的證述，而是依筆記本所載，對照他先前買毒經驗的推論、臆測。