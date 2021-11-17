快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市警局昨晚大稽查！ 查獲毒品、酒駕、失蹤人口

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

疫情趨緩，昨晚八大行業有條件復業，高雄市警方從昨晚開始，連續5天擴大臨檢勤務，高市警察局長黃明昭表示，昨晚查獲吸食毒品2人、尋獲失蹤人口1人、違反防疫規定2人、酒駕3人等。高市長陳其邁表示，將會加強警察站崗、巡邏密度，只要查獲毒品、酒駕，不僅業者有連帶責任，刑事犯罪行為也會從嚴從重徹查辦理。

黃明昭指出，警察也向業者宣導，務必要求客人酒後不能開車，一定要找代駕，如有不從請業者直接聯絡警察；另外如業者觀察到有酒後滋事、口角狀況可能發生，請先勸導，事先告知警察。「如有砸車、砸店、砸人的狀況，警方一定會從嚴處理，徹查犯罪人背景狀況。」

昨晚警察局也結合衛生局實施防疫檢查，務必做到確實防疫，黃明昭表示，因春節將有台商、國人返台，有些人可能會至八大行業消費，業者一定要嚴格執行防疫規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市長陳其邁（右）、高市警察局長黃明昭說明八大行業解封首日稽查狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）、高市警察局長黃明昭說明八大行業解封首日稽查狀況。記者林巧璉／攝影

酒駕

延伸閱讀

八大行業解封 高市警動員警力連5天「圍防」街頭暴力

大寮2死車禍…KTV清晨開放未成年進場涉社維法 店家喊冤

高雄夫妻遭酒駕男撞死 距警方取締酒駕剛下哨1小時

員警洩漏個資案 高市警局督察長遭質疑球員兼裁判

相關新聞

高市警局昨晚大稽查！ 查獲毒品、酒駕、失蹤人口

疫情趨緩，昨晚八大行業有條件復業，高雄市警方從昨晚開始，連續5天擴大臨檢勤務，高市警察局長黃明昭表示，昨晚查獲吸食毒品2...

持假證件闖海軍左營基地 退役少校落網

海軍退役少校陳姓男子涉嫌持偽造證件騙過衛哨，闖入海軍左營基地，離開時經衛哨識破衝出軍區逃逸，全案由橋頭地檢署指揮軍、警單...

她涉賣海洛因辯都是幻想 關鍵筆記本讓死刑重罪變無罪

桃園蔡姓女子涉嫌販賣海洛因、安非他命，檢方以查扣她筆記本上有交易紀錄，2名買家也供稱有買，依販賣第一級毒品重罪起訴她；蔡...

男賣改造槍還有售後服務 買家持槍傷人惹禍上身

邱姓男子前年以5萬元出售改造手槍1把及子彈10顆給楊姓男子，後因楊男反應槍枝撞針有異及出現卡彈，邱男去年2月取回，2個月...

城中城大火 燒出社福悲歌

高雄城中城大火死傷慘重，受災者四分之一具備社福身分。市議員陳若翠說，居民多是社會底層艱苦人，市府應提供具公共照護功能的平...

影／北市茶室復業首夜 萬華警查獲21人未落實防疫規定

國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府昨核准舞廳、酒吧等有陪侍的八大行業，及萬華區茶藝館、飲酒店等恢復營業；萬華警分局為維護轄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。