高市警局昨晚大稽查！ 查獲毒品、酒駕、失蹤人口

疫情趨緩，昨晚八大行業有條件復業，高雄市警方從昨晚開始，連續5天擴大臨檢勤務，高市警察局長黃明昭表示，昨晚查獲吸食毒品2人、尋獲失蹤人口1人、違反防疫規定2人、酒駕3人等。高市長陳其邁表示，將會加強警察站崗、巡邏密度，只要查獲毒品、酒駕，不僅業者有連帶責任，刑事犯罪行為也會從嚴從重徹查辦理。

黃明昭指出，警察也向業者宣導，務必要求客人酒後不能開車，一定要找代駕，如有不從請業者直接聯絡警察；另外如業者觀察到有酒後滋事、口角狀況可能發生，請先勸導，事先告知警察。「如有砸車、砸店、砸人的狀況，警方一定會從嚴處理，徹查犯罪人背景狀況。」

昨晚警察局也結合衛生局實施防疫檢查，務必做到確實防疫，黃明昭表示，因春節將有台商、國人返台，有些人可能會至八大行業消費，業者一定要嚴格執行防疫規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康