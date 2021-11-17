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男賣改造槍還有售後服務 買家持槍傷人惹禍上身

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

邱姓男子前年以5萬元出售改造手槍1把及子彈10顆給楊姓男子，後因楊男反應槍枝撞針有異及出現卡彈，邱男去年2月取回，2個月後維修完畢交還楊男且收取7800元維修費。去年11月底楊男與吳姓男子在臉書留言互嗆，相約談判，吳持電擊棒電擊楊，楊則持該改造槍彈反擊，雙雙掛彩，警方據報到場處理，循線找到邱男送辦，台南地院判他5年2月徒刑，併科罰金7萬5千元。

檢警調查，楊男不滿吳男去年11月24日在其臉書貼文下留言「你這個好厲害的果子貍」等語互嗆，相約在佳里區談判。下午3時多，吳見對方駕駛轎車抵達，直奔楊所在駕駛座以電擊棒攻擊，致楊頸部、雙手第1、2指擦挫傷。

楊在車上拉該把手槍滑套，其中1顆子彈直接由彈艙彈出後，隨即下車再拉1次滑套，朝吳胸部及頭部接續擊發共3槍，其中第1槍子彈劃過吳胸部，致胸部擦傷。後因槍枝操作問題及子彈用罄，楊改持西瓜刀追砍吳，所幸吳順利閃躲，倖免於難。楊旋即駕車離去，

後經警據報到場處理，採獲子彈1顆、彈殼3顆，並經警調閱監視器錄影畫面，同日下午5時30分前往楊住處並勸說投案，且經同意警方搜索其轎車與住處後，扣得槍彈、西瓜刀、K他命1包等物。

因此，楊男犯非法持有非制式手槍罪，處2年4月徒刑，併科罰金3萬元；又犯殺人未遂罪，處5年10月，應執行7年2月徒刑。吳男犯傷害罪，處拘役20日。

同時，檢警追溯槍枝來源，找到邱男，他也坦承販售改造槍彈。然而，邱前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經台北地院判處2年徒刑，緩刑3年確定。

台南地院審酌，他於北院審理期間，仍無視政府嚴格管制槍枝、子彈禁令，非法販賣槍枝、子彈，又他所出售的槍枝和子彈，後遭買受人持用作為傷人工具，已對公眾安全與社會治安產生極大危害。認他犯非法販賣可發射子彈具殺傷力槍枝罪，處5年2月徒刑，併科罰金7萬5千元，沒收犯罪所得5萬7800元。

台南地院審酌，邱姓男子於北院審理期間，非法販賣槍枝、子彈，又他所出售的槍枝和子彈，後遭買受人持用作為傷人工具，判他5年2月徒刑，併科罰金7萬5千元。圖／本報資料照
台南地院審酌，邱姓男子於北院審理期間，非法販賣槍枝、子彈，又他所出售的槍枝和子彈，後遭買受人持用作為傷人工具，判他5年2月徒刑，併科罰金7萬5千元。圖／本報資料照

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