影／北市茶室復業首夜 萬華警查獲21人未落實防疫規定
國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府昨核准舞廳、酒吧等有陪侍的八大行業，及萬華區茶藝館、飲酒店等恢復營業；萬華警分局為維護轄區治安，昨深夜集結58員警力執行擴大臨檢，協助稽查店家、消費者是否落實防疫規定，並加強呼籲酒後勿滋事，若有不法警方定將究辦。
本報記者昨晚實地到茶室林立的和平西路、西園路、梧州街、三水街查看，發現部分店家甫開業，已吸引部分消費者聚集，但仍不比疫情衝擊前盛況。
警方表示，為展現政府防疫及維護治安的決心，昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢，逐一清查顧客、店員身分，加強查察消費者實聯制、小黃卡（疫苗接種證明），要求業者落實防疫措施。
截至今晨0時止，警方在廣州街2間飲酒店發現2男3女未落實防疫實聯制，另漢口街一間棋牌社內也查獲16名男子未落實防疫實聯制，後續將依規定函報市府權責機關裁處。
警方表示，萬華區茶藝館、飲酒店等場所林立且十分密集，於今年5月疫情爆發後經市府公告停業，昨起恢復營業，為轄內治安重點地區，除平時的攻勢勤務外，也藉由此次擴大臨檢勤務加強稽查店家防疫措施，嚴防破口，另展現維護治安的決心，讓社會安定、民眾安心。
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