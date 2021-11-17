影／北市茶室復業首夜 萬華警查獲21人未落實防疫規定

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府昨核准舞廳、酒吧等有陪侍的八大行業，及萬華區茶藝館、飲酒店等恢復營業；萬華警分局為維護轄區治安，昨深夜集結58員警力執行擴大臨檢，協助稽查店家、消費者是否落實防疫規定，並加強呼籲酒後勿滋事，若有不法警方定將究辦。

本報記者昨晚實地到茶室林立的和平西路、西園路、梧州街、三水街查看，發現部分店家甫開業，已吸引部分消費者聚集，但仍不比疫情衝擊前盛況。

警方表示，為展現政府防疫及維護治安的決心，昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢，逐一清查顧客、店員身分，加強查察消費者實聯制、小黃卡（疫苗接種證明），要求業者落實防疫措施。

截至今晨0時止，警方在廣州街2間飲酒店發現2男3女未落實防疫實聯制，另漢口街一間棋牌社內也查獲16名男子未落實防疫實聯制，後續將依規定函報市府權責機關裁處。

警方表示，萬華區茶藝館、飲酒店等場所林立且十分密集，於今年5月疫情爆發後經市府公告停業，昨起恢復營業，為轄內治安重點地區，除平時的攻勢勤務外，也藉由此次擴大臨檢勤務加強稽查店家防疫措施，嚴防破口，另展現維護治安的決心，讓社會安定、民眾安心。

萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局分局長謝宗宏親自帶隊臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局分局長謝宗宏親自帶隊臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
部分店家甫開業，已吸引部分消費者聚集。記者李隆揆／攝影
部分店家甫開業，已吸引部分消費者聚集。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／翻攝
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／翻攝
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局分局長謝宗宏親自帶隊臨檢。記者李隆揆／翻攝
萬華分局分局長謝宗宏親自帶隊臨檢。記者李隆揆／翻攝
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影
萬華分局昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢。記者李隆揆／攝影

疫情 臨檢 酒店

延伸閱讀

影／北市警大規模臨檢開業酒店 小姐美腿排排站

台中八大行業176家今准復業 金錢豹海派紫爵都在內

和眾診所遭爆日打上千劑疫苗賺2000萬 北市調查出爐

城中城後北市甲類建物公安申報 遭爆近一成不合格

相關新聞

影／北市茶室復業首夜 萬華警查獲21人未落實防疫規定

國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府昨核准舞廳、酒吧等有陪侍的八大行業，及萬華區茶藝館、飲酒店等恢復營業；萬華警分局為維護轄...

影／北市警大規模臨檢開業酒店 小姐美腿排排站

台北市警中山分局今天凌晨針對轄內3家酒店實施臨檢，清查有無違規開業，盤檢酒店從業人員是否至少接種1劑疫苗滿14天，中山分...

游錫堃遭冒用假帳號詐財 幕僚報警調查

立法院長游錫堃今天主動表示，有人冒用他的照片與名字，在臉書跟Line上創了假帳號，有詐騙取財的意圖，幕僚已向警方報案展開...

城中城大火 燒出社福悲歌

高雄城中城大火死傷慘重，受災者四分之一具備社福身分。市議員陳若翠說，居民多是社會底層艱苦人，市府應提供具公共照護功能的平...

影／西屯爆槍擊議員質疑警不知 警澄清：已逮人抓槍

近日超跑惡煞逞凶案，讓各界關心台中市治安，台中市議員陳世凱今天質詢時，質疑他掌握消息，11月初西屯區曾經分生民宅槍擊案，...

債主酒後想提前索討14萬債務 一言不合持菜刀砍友人頸

新北市黃姓男子日前酒後沒錢花用，突然想起陳姓友人欠他14萬元還沒還，找朋友載他去陳中和區的住處堵人，不料雙方在屋內一言不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。