影／北市茶室復業首夜 萬華警查獲21人未落實防疫規定

國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府昨核准舞廳、酒吧等有陪侍的八大行業，及萬華區茶藝館、飲酒店等恢復營業；萬華警分局為維護轄區治安，昨深夜集結58員警力執行擴大臨檢，協助稽查店家、消費者是否落實防疫規定，並加強呼籲酒後勿滋事，若有不法警方定將究辦。

本報記者昨晚實地到茶室林立的和平西路、西園路、梧州街、三水街查看，發現部分店家甫開業，已吸引部分消費者聚集，但仍不比疫情衝擊前盛況。

警方表示，為展現政府防疫及維護治安的決心，昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢，逐一清查顧客、店員身分，加強查察消費者實聯制、小黃卡（疫苗接種證明），要求業者落實防疫措施。

截至今晨0時止，警方在廣州街2間飲酒店發現2男3女未落實防疫實聯制，另漢口街一間棋牌社內也查獲16名男子未落實防疫實聯制，後續將依規定函報市府權責機關裁處。