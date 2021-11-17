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影／北市警大規模臨檢開業酒店 小姐美腿排排站
台北市警中山分局今天凌晨針對轄內3家酒店實施臨檢，從小黃卡確認酒店從業人員是否至少接種第1劑疫苗滿14天，中山分局強調，今起將回歸常態性酒店臨檢，呼籲業者確實控管店內治安，及落實防疫措施。
中山分局17日凌晨0點出動67名警力前往林森北路酒店熱區，臨檢轄內3家禮制服店，將數十台警車停在附近停車場，徒步沿街道進入酒店，陣容浩大。
警員臨檢時，中山分局長許頌嘉向業者呼籲，今起開業後應確保店內治安無慮，若發生酒客滋事，應立刻制止，勿因酒店開業後，讓近日全國頻傳的鬥毆事件延燒。
台北市昨天凌晨已有酒店開業，這是距今年5月酒店因疫情歇業後首日開業，以往酒店未曾停業超過半年，酒店業者盼生意盡快恢復，讓酒店從業人員生計有著落。
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