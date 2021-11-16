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影／西屯爆槍擊議員質疑警不知 警澄清：已逮人抓槍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近日超跑惡煞逞凶案，讓各界關心台中市治安，台中市議員陳世凱今天質詢時，質疑他掌握消息，11月初西屯區曾經分生民宅槍擊案，但市警局提供的資料卻缺漏，是否利用此方式消極逃避責任，台中市第六警分局澄清，全案在勤務中心紀錄，並無發生槍擊案件，但有接獲情資，帶回涉嫌槍砲、毒品案的李姓男子，並查獲一把改造手槍、毒品等贓證物，全案由檢察官指揮偵辦。

台中市議員陳世凱今天在議會質疑，根據市民提供給他的資料，11月11日在西屯區有發生槍擊案且貫穿民宅，但警方截至目前卻絲毫無所悉，「是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？」

台中市第六警分局偵查隊長黃信智說，有關市議員質詢提及11日民宅遭槍擊案貫穿一事，勤務中心並無相關報案資料，另外警方是在11日接獲檢舉，李姓男子（35歲）涉嫌持有槍支、毒品，立即成立專案小組，經跟監蒐證並報請台中地檢署陽股檢察官指揮偵辦，並在12日持拘票，在沙鹿區將李拘提到案。

現場查獲改造手槍1把、子彈9顆及第二級毒品安非他命1包（毛重1.7公克）等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品罪移送台中地檢署偵辦；另李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，警方擴大深入追查中。

台中市第六警分局在12日拘提李姓男子到案，查獲改造手槍一把、安非他命等贓證物。圖／讀者提供
台中市第六警分局在12日拘提李姓男子到案，查獲改造手槍一把、安非他命等贓證物。圖／讀者提供
台中市第六警分局在12日拘提李姓男子到案，查獲改造手槍一把、安非他命等贓證物。圖／讀者提供
台中市第六警分局在12日拘提李姓男子到案，查獲改造手槍一把、安非他命等贓證物。圖／讀者提供

毒品 槍擊 台中市 警察

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