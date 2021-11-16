債主酒後想提前索討14萬債務 一言不合持菜刀砍友人頸
新北市黃姓男子日前酒後沒錢花用，突然想起陳姓友人欠他14萬元還沒還，找朋友載他去陳中和區的住處堵人，不料雙方在屋內一言不合，黃順手拿起桌上的菜刀朝陳的頭、頸等部位攻擊，陳當場倒地。警方獲報後依車牌追人，通知涉案的黃男等5人到案，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。
據了解，黃（36歲）與陳（34歲）2人是舊識，彼此以好兄弟互稱，前陣子陳因投資需要，臨時向黃借14萬元，並允諾本月15日先還一半債款、7萬元。
黃13日晚上跟4名朋友聚餐後，手上突然沒錢，當下打電話給陳取款，想提早拿錢，不料陳當下也在喝酒，沒接到電話、已讀不回。
黃不滿陳的態度，以為他在躲，當晚在朋友的建議下直接去陳的住處堵人，剛好遇上陳酒後返家，黃說「趕快還我錢、至少5萬」，陳不解怎麼突然要錢，心想不是說好15日還錢嗎？雙方進屋後開始發生口角。
黃認為陳在耍賴，一怒之下拿起廚房的菜刀作勢要攻擊，陳見狀轉身要逃，結果遭他從背後攻擊頭、頸等致命部位，當場倒地。
中和警方獲報，進屋發現倒地的陳，緊急將他送往新店耕莘醫院搶救，所幸撿回一條大命；事後迅速調閱監視器，通知涉案的黃男等5人，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言