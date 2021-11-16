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債主酒後想提前索討14萬債務 一言不合持菜刀砍友人頸

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市黃姓男子日前酒後沒錢花用，突然想起陳姓友人欠他14萬元還沒還，找朋友載他去陳中和區的住處堵人，不料雙方在屋內一言不合，黃順手拿起桌上的菜刀朝陳的頭、頸等部位攻擊，陳當場倒地。警方獲報後依車牌追人，通知涉案的黃男等5人到案，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

據了解，黃（36歲）與陳（34歲）2人是舊識，彼此以好兄弟互稱，前陣子陳因投資需要，臨時向黃借14萬元，並允諾本月15日先還一半債款、7萬元。

黃13日晚上跟4名朋友聚餐後，手上突然沒錢，當下打電話給陳取款，想提早拿錢，不料陳當下也在喝酒，沒接到電話、已讀不回。

黃不滿陳的態度，以為他在躲，當晚在朋友的建議下直接去陳的住處堵人，剛好遇上陳酒後返家，黃說「趕快還我錢、至少5萬」，陳不解怎麼突然要錢，心想不是說好15日還錢嗎？雙方進屋後開始發生口角。

黃認為陳在耍賴，一怒之下拿起廚房的菜刀作勢要攻擊，陳見狀轉身要逃，結果遭他從背後攻擊頭、頸等致命部位，當場倒地。

中和警方獲報，進屋發現倒地的陳，緊急將他送往新店耕莘醫院搶救，所幸撿回一條大命；事後迅速調閱監視器，通知涉案的黃男等5人，詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中和警方將涉案的黃男等5人依殺人未遂等罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
中和警方將涉案的黃男等5人依殺人未遂等罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

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