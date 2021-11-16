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台中議員指西屯5天前發生槍擊案？警否認：僅查獲槍彈
台中連日發生治安事件，尤其瑪莎拉蒂3名惡少將宋姓大學生打或成重傷，眾所矚目。民進黨市議員陳世凱今日在議會指出，民眾向他爆料，11月11日台中市西屯有槍擊案，副市長陳子敬、警察局蔡蒼柏現場表示「沒有收到報告」。
稍後，警察局表示第六分局已掌握此案，等待確切時機持台中地檢署核發的拘票，迅速到沙鹿區拘提李嫌到案，並起獲改造手槍1把、子彈9顆及第二級毒品安非他命1包(毛重1.7公克)等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、毒品罪移送台中地檢署偵辦；另李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，警方擴大追查中。
陳世凱指出，台中市在11月初發生一起槍擊案，但在警方提供的資料裡卻毫無蹤跡。陳世凱質疑警方，是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？
陳世凱強調，根據民眾指出，在11月11日的西屯區爆出槍擊案且貫穿民宅，恐怕讓人民對台中治安的信心繼續降低。
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