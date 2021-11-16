刑事局推「遺落角」短片 籲國際治安不應有缺口

打擊網路犯罪需國際合作，警政署刑事局今天推出「遺落角」國際刑警組織推案短片，內容改編知名跨國案件，訴求台灣不應成全球警察網絡缺口，警政署長陳家欽也擔綱演出。

刑事局今天發布新聞稿表示，自2013年起發生國際駭客組織遠端遙控銀行自動櫃員機（ATM）吐鈔、盜領，估計造成全球40國的金融業財損約10億歐元。

另外，台灣多家銀行ATM在2016年7月也遭駭客植入木馬程式，攻擊22家分行、41台ATM藉以控制吐鈔，共計新台幣8327萬餘元遭盜領。

刑事局指出，上述案件，經國內警方查緝到幕後俄羅斯籍犯嫌，並透過歐洲刑警組織合作將其逮捕，順利瓦解此跨國犯罪組織，成功起獲贓款，為全球首例。

刑事局表示，歐洲刑警組織也特此發函感謝台灣警方協助，彰顯優異犯罪偵防能力及具共同打擊國際重大犯罪不可或缺的重要性。

台灣並非國際刑警組織（Interpol）會員國，刑事局指出，這代表除無法即時取得國際刑警組織資料外，也無法使用遭竊與遺失旅行文件（SLTD）等19個資料庫，恐造成國際治安維護的缺口。

刑事局為呼籲各界支持台灣參與國際刑警組織，特別透過中華民國國際刑警之友協會商聘素有「MV教父」之稱、亞洲知名商業攝影師林炳存主導拍攝「遺落角（The Missing Piece）」國際刑警組織推案短片，並於今天在刑事局局長室臉書（Facebook）正式播出。

片中，陳家欽及刑事局長黃嘉祿等人也現身演出。

刑事局指出，「遺落角」劇情改編自局內所破獲的「外籍性侵通緝犯自義大利潛逃台灣、外籍女婿勒斃岳父母攜台籍幼子潛逃」等真實案例，片中強調若台灣為國際刑警組織會員國，警方將更能伸張正義，竭力保護國際婦女、兒童人身安全。

刑事局籲請，盼國際刑警組織盡速尋求適當方式接納台灣完整參與會議、機制、訓練與活動，並能無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。