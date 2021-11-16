遏止「棒球隊」橫行鬥毆 雲林北港分局長親自武裝掃蕩

最近「棒球隊」橫行施暴，雲林縣近日也接連發生群體持球棒暴力鬥毆事件，為展現遏止街頭暴力決心，北港警分局長蔡培元昨天深夜親自武裝荷槍，帶隊到各KTV或遊藝場執行「防制街頭鬥毆專案」，進行威力掃蕩，不容暴力分子酒醉鬧事、聚眾鬥毆。

北港分局長蔡培元指出，為防制街頭暴力，即日起將動員警力，持續執行夜間擴大臨檢，尤其對特種營業場所及不法分子聚集的場所，提高執法強度，威力掃蕩，期能起威嚇作用，並要求業者不可姑息隱匿，發現客人有滋事徵兆，須快速通報警方，以防止聚眾鬥毆事件發生。

昨天深夜北港分局長蔡培元親自帶隊臨檢，除穿上防彈衣，也武裝佩槍，對KTV包廂逐間查檢，並勸導酒醉的民眾及早回家休息。