政二代涉虎尾KTV鬥毆 議員爸澄清是「公親變事主」

雲林縣虎尾鎮統領KTV在14日發生聚眾鬥毆，警方循線逮人移送法辦，而其中涉案的顏姓男子是民進黨籍雲林縣議員顏旭懋之子，他澄清兒子是「公親變事主」，頭還縫了8針。

雲林縣虎尾警分局昨天召開記者會說明，台西鄉丁姓男子和麥寮鄉的廖姓男子13日晚間各自帶人到統領KTV，意外爆發口角糾紛，雙方互嗆「明天再來輸贏」。

雙方人馬14日上午相約在統領KTV停車場拚輸贏，過程中有人拿出空氣槍試圖開槍，警方循線逮捕10人，依妨害秩序送辦。街頭鬥毆有8人受傷，其中2人重傷送醫治療。

有路人將雙方街頭鬥毆事件上傳到臉書各社團，而其中1名涉案人為雲林縣議員顏旭懋的兒子。

顏旭懋今天接受媒體聯訪時澄清，事發當天兒子接到電話，對方稱統領KTV有人被砍殺，請兒子過去查看，單純為民服務事件。

顏旭懋指出，兒子才下車還沒說兩句話，對方就開槍，還好卡彈，兒子衝上去搶槍自衛時，被槍托攻擊。顏旭懋強調，兒子只是去當和事佬，卻無辜遭受波及，頭被槍托打破、縫了8針。