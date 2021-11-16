思覺失調症男殺人未遂羈押 嘉義縣衛生局啟動醫療救助

有思覺失調症的嘉義縣太保市賴姓男子，疑因精神狀況不穩，日前拿西瓜刀在一家雜貨店，從後方砍殺鄰居廖姓男子，廖送醫急救，廖的胞兄阻擋也受傷，檢方依殺人未遂聲押獲准，里民擔心「挖眼案」翻版，要求檢警衛生等相關單位，妥善處置。

衛生局說，太保衛生所定期訪視追蹤賴男，近2年無社區滋擾行為、也無強制送醫情形，昨天派人慰問廖姓被害人及賴姓個案家屬，將提供醫療及相關社會救助協助。

衛生局目前列管精神疾病患者3600多人，依病情輕重狀況，分成1至5級，由衛生所公衛護士定期關懷訪視，賴男拿刀砍鄰居後，當地埤鄉里林姓里長說，賴男是當地頭痛人物，「全里都不希望他回來」，盼妥善處置。

衛生局除主動協助司法調查，提供警方精神個案訪視及就醫紀錄，日前偕同社會局慰問被害家屬，前往廖姓被害人及賴姓個案家中探視慰問關懷，提供醫療及社會救助協助，也緊急召開重大事件檢討會議，目前全案進入司法程序。

思覺失調症是導致慢性、退化腦病變疾病，精神病人因疾病影響，常與現實有脫節，且對挫折耐受力較差，基層衛生所及訪視人員管理上難度高、壓力大；尤其針對高風險個案，訪視人員需具高敏感度及緊急事件處理流程和應變措施。

衛生局長趙紋華說，精神疾病患者暴力行為原因多樣，包括幻覺與妄想症狀的干擾、服藥順從性，或壓力與外界刺激等，賴男近2年紀錄沒有通報滋擾情形，衛生所人員將持續依精神病人訪視作業要點定期關懷訪視，廖姓被害人也會持續追蹤傷勢恢復情形，