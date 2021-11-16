民進黨15議員輪轟警局長蔡蒼柏 批台中治安怎麼了？

台中市議會今進行警消環衛質詢，民進黨15位議員輪番上場，質詢指出台中暴力案件頻傳，酸台中已被外界形容是「球棒之都」惡質暴力讓市民聞之色變。議員拿球棒丟在副市長陳子敬座位前，要求警方不要等到社會輿論嘩然，才執行專案除暴。議員並質疑市長出事才去抱抱，但治安會報一再缺席，有關心市民安危嗎？

警察局長蔡蒼柏說，他來台中4個月，從未休假回台北家裡。連日來各分局執行除暴安民專案，成果豐碩，他認為要維護治安，仍需跨局處合作，包括教育等都很重要。副市長陳子敬說，市長盧秀燕昨晚邀集相關單位會商，要求拿出治安對策。

多位議員指出，不要只重視美化的數據。陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源指出，民代都接到民眾陳情，到派出所報案很難，警察都會叫民眾不要報案或拖到沒辦法拖才受理，為什麼？長官介意治安，數字要漂亮，搞得基層警察都要勸民眾不要報案，減少開三聯單，這樣才會有漂亮的治安數字，才會大案變小案、小案變沒案、最好都沒案。萬一事情鬧大，有事基層擔。

議員張家銨、江肇國、賴佳微、周永鴻表示，宋姓大學生車禍事件發生後，加上接二連三的鬥毆頻傳，但局處首長消極作為，事後加強臨檢的作為只讓基層員警疲於奔命，治標不治本。台中已經從「慶記市」，到現在被網路上調侃成為「球棒之都」。

議員林德宇、陳世凱、王立任把球棒丟到副市長陳子敬面前，「在台中拿球棒打人無罪嗎？」警局長蔡蒼柏說，如果不是拿來施暴，沒有罪。為何台中組織暴力事件頻傳？市民如何宜居？

議員鄭功進、施志昌、林祈烽還拿出斧頭、球棒質詢，半個月內連3起槍林棒雨，市府警方究竟要如何維護好治安，議員分送局長副市長球棒，要落實查察，不要打假球。能否比照一清、二清（迅雷）及三清（治平）專案的內容，提出專屬於台中有感的「四清」，只有打擊犯罪、不打假球，才能真正給孩子一個安全的家園。