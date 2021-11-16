台中治安變「棒球隊」？ 蔡蒼柏：守護治安全力以赴

台中治安變「棒球隊」？瑪莎拉蒂3惡煞持棍棒將宋姓男大生毆打重傷，昨網友爆料，上月底大甲區4名男子持棒球砸汽車畫面，網友擔憂台中治安成為「惡煞棒球隊」；議員今質詢警察局長蔡蒼柏，某人力仲介公司將蔣姓員工虐殺，本月8日又將鄰居打到顱內出血，要求蔡下台；蔡蒼柏回應，身為警察，「我們的責任，就是守護治安，全力以赴」。

近期台中市接連發生惡煞持球棒傷人案，本月7日發生全國矚目瑪莎拉蒂3惡煞，持棍棒將宋姓男大生毆打重傷住進加護病房，所幸在醫療團隊照護與眾人集氣下，宋同學病情恢復順利，昨轉入一般病房，持續觀察。

昨有網友再爆料一段影片，上月30日在大甲區一處騎樓的砸車畫面，4名男子拿球棒狠砸白色賓士車，兇狠模樣讓人驚嚇，網友留言酸「全民瘋棒球嗎？」、「又是台中」。警方雖第一時間逮捕相關犯嫌，但惡煞砸車畫面仍重創台中治安形象。

上月底，台中市某人力仲介公司將蔣姓員工亂棒歐虐致死，全國譁然，台中市議員陳文政今在議會砲轟質詢警察局長蔡蒼柏，同家仲介公司本月8日又將鄰居打到顱內出血，警方卻「函送」偵辦，縱放犯嫌，要求蔡「下台負責」。

台中市警察局長蔡蒼柏今回應，「身為警察，我們的責任，就是守護治安，全力以赴」。

發生超跑惡煞案後，台中市長盧秀燕2度到醫院慰問被害宋姓家屬，並強調「嚴辦到底」；市警察局更在本月11日祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽查，宣示打惡決心。