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通緝男藏毒遇臨檢跳溝躲涵洞 警棍加大外割奮勇逮人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市保安大隊第二中隊員警3人本月14日執行巡邏勤務，行經板橋區南雅西路2段與館前西路口，發現路旁39歲蕭姓男子形跡可疑，趨前攔查，蕭男一開始還大方配合員警盤查，因毒品案遭通緝，心虛害怕被警方查獲，先以弟弟身分資料報給員警，不料就在員警欲進一步盤問之際，蕭男瞬間就拋下隨身背包，往板城路方向徒步狂奔，員警發現後立即扯住該男上衣衣襬，但因上衣單薄而被撕扯下來，員警也險些摔倒。

蕭男拒檢逃跑過程還撞倒路旁一輛機車，追捕過程中，保大員警在被機車絆倒後仍起身繼續奮勇追跑，另一名保大員警則在熱心民眾騎機車協助載著朝嫌犯逃逸方向追，員警猛追約數百公尺後到達板城路旁，靠近湳仔溝測的的觀景平台後，卻不見該男蹤影，但一旁地熱心民眾隨即比起手勢，告知員警剛剛有人往湳仔溝躍下方向，員警便立即請求附近其他警力前來支援，並也3度跳下湳仔溝，持手電筒在雜草叢生及陰暗濕滑泥濘的溝旁繼續搜尋。

警方加派支援警力在現場搜尋約30分鐘，才在觀景平台下涵洞出口發現上身赤裸又赤腳且頭髮沾滿蜘蛛絲的蕭男，即刻又展開第2次追捕，嫌犯最後涉水跨越湳仔溝，跑到板城路上的一間工廠內見無處可逃了，便隨手拿起工廠內一把螺絲起子抵住自己的脖子，威脅員警說「不要逼我」。

員警趁機用警棍將蕭男手中的螺絲起子打落，同時大聲喝令，並順勢用大外割將身材壯碩的蕭男壓制上銬，這才結束這場約35分鐘的你跑我追、你躲我搜的警匪追逐，隨後警方還在蕭男丟棄的背包內查獲安非他命2包及毒品吸食器1組，警詢後昨天依毒品通緝、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子因毒品案遭通緝，身上還藏毒，前天遇新北保大員警攔檢，不但跳溝還躲涵洞，員警持警棍加大外割奮勇逮人。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝

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