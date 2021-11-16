台中服裝店被砸潑漆2天破案！2嫌狡猾換車3次設斷點

台中南屯區一家時尚服飾店日前凌晨遭兩名不明男子持榔頭砸毀店面，甚至朝店內大潑白漆，現場狀況相當狼藉，台中市第四警分局今日清晨在北屯查獲2名犯嫌，也查扣了油漆桶及鐵鎚等相關證物，全案持續由檢察官指揮偵辦。

台中南屯區河南路服飾店面14日凌晨遭不明歹徒潑漆，並手持鐵鎚工具敲碎玻璃，致該店面大門、造型櫥窗、櫃臺、地面、販售衣物等受到毀損。警方獲報後隨即成立專案小組，經調閱及過濾周遭監視器，終於於凌晨在北屯逮捕2名犯嫌及查扣相關證物，全案持續由檢察官指揮偵辦。

據了解，蕭姓犯嫌(25歲)及邱姓犯嫌(22歲)相當狡猾，為脫免逮捕，從案發點搭乘白牌車離開定點，就換車換了3次，最遠還遠繞到新社中興嶺，故意多次製造斷點，混淆辦案方向，但警方連夜偵查，終於突破多項瓶頸，終於在北屯查獲2名犯嫌並查扣相關證物。

警方表示，犯案動機目前僅知道疑似是買賣糾紛，目前全案仍在持續調查中。