快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中服裝店被砸潑漆2天破案！2嫌狡猾換車3次設斷點

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中南屯區一家時尚服飾店日前凌晨遭兩名不明男子持榔頭砸毀店面，甚至朝店內大潑白漆，現場狀況相當狼藉，台中市第四警分局今日清晨在北屯查獲2名犯嫌，也查扣了油漆桶及鐵鎚等相關證物，全案持續由檢察官指揮偵辦。

台中南屯區河南路服飾店面14日凌晨遭不明歹徒潑漆，並手持鐵鎚工具敲碎玻璃，致該店面大門、造型櫥窗、櫃臺、地面、販售衣物等受到毀損。警方獲報後隨即成立專案小組，經調閱及過濾周遭監視器，終於於凌晨在北屯逮捕2名犯嫌及查扣相關證物，全案持續由檢察官指揮偵辦。

據了解，蕭姓犯嫌(25歲)及邱姓犯嫌(22歲)相當狡猾，為脫免逮捕，從案發點搭乘白牌車離開定點，就換車換了3次，最遠還遠繞到新社中興嶺，故意多次製造斷點，混淆辦案方向，但警方連夜偵查，終於突破多項瓶頸，終於在北屯查獲2名犯嫌並查扣相關證物。

警方表示，犯案動機目前僅知道疑似是買賣糾紛，目前全案仍在持續調查中。

台中市第四警分局表示，近期在疫情趨緩下，本市雖有數起暴力事件發生，但在檢方有效指揮及各機關通力合作下，均能速迅破案，將歹徒繩之以法。近期仍將賡續實施除暴安民專案，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。

台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／翻攝
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／翻攝
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／攝影
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／攝影
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／翻攝
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／翻攝
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／攝影
台中警方於今日凌晨在北屯抓到潑漆砸店的2名犯嫌，他們相當狡猾，離開時還換車3次，刻意製造斷點，阻饒警方辦案。記者劉柏均／攝影

台中市 檢察官 監視器

延伸閱讀

高鐵、漢神等大型商場引爆台中房市 烏日、北屯齊高歌

影／台中服飾店慘遭砸潑漆 女店長淚發文：市長幫幫我！

影／台中驚傳砸店潑漆事件 警方：已鎖定犯嫌積極偵辦中

台中服飾店深夜遭砸店潑漆 警方鎖定2嫌追緝中

相關新聞

通緝男藏毒遇臨檢跳溝躲涵洞 警棍加大外割奮勇逮人

新北市保安大隊第二中隊員警3人本月14日執行巡邏勤務，行經板橋區南雅西路2段與館前西路口，發現路旁39歲蕭姓男子形跡可疑...

台中服裝店被砸潑漆2天破案！2嫌狡猾換車3次設斷點

台中南屯區一家時尚服飾店日前凌晨遭兩名不明男子持榔頭砸毀店面，甚至朝店內大潑白漆，現場狀況相當狼藉，台中市第四警分局今日...

新北街頭暴力頻傳 林口警擴大臨檢防暴力滋擾

公權力不容被挑釁！這個月（11月）新北市接連發生多起開槍、砸店街頭暴力事件，造成轄內治安現憂、民眾人心不安。為壓制黑幫囂...

疑下令槍殺落水海盜 陸籍船長重判 延押2個月

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，被高雄高分院判處26年徒刑，汪峰...

惡少警局前砸車目無法紀 法院裁定三收押一無保請回

20歲詹男為追緝仇家，14日揪眾前往新北市三重一間KTV尋仇，卻誤將開私家車違規載客的涂姓男子認成仇家包抄，涂與乘客嚇傻...

調查官找不到扣案毒品竟騙檢方 當庭求情盼能繼續工作

調查局航基站前組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品，不法獲利高達1.68億，其中調查官詹孟霖承辦毒品案，但扣案毒品因被徐轉賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。