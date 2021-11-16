新北街頭暴力頻傳 林口警擴大臨檢防暴力滋擾

公權力不容被挑釁！這個月（11月）新北市接連發生多起開槍、砸店街頭暴力事件，造成轄內治安現憂、民眾人心不安。為壓制黑幫囂張氣焰，防止街頭暴力事件頻傳，林口警方接連14日、15日深夜，針對轄區重要路段、治安要點實施路檢與擴大臨檢，昨日短短兩個小時執行防制勤務，就查獲4起刑案、49件交通違規與噪音車，成功防堵街頭暴力滋擾發生。

因應連日來全國發生數起幫派滋事、暴力傷害，甚至當警面前開槍，種種無視公權力存在，造成治安亮紅燈民眾人心不安。對此，新北市議員戴瑋姍、三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，還大動作在市政府外召開「拒絕慶記之都，還我安全新北」記者會抗議，並要求改善治安。市長侯友宜則回應，新北治安滿意度六都第一，治安有感與否民眾感受最深。侯友宜力挺警方，案件發生後快速偵破，絕不容許有人操作汙衊新北警察、打擊士氣。

林口警方為強化壓制街頭暴力，循根溯源剷除幫派人流、金流問題，展現新北治安不容挑釁與堅定執法決心，遏制街頭暴力，穩定民心。接連14、15日兩天晚間統合分局優勢警力，於轄區重要路段、聯外道路、橋梁、治安要點、轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，除全面掃蕩企圖滋事的不法分子，也防堵噪音車輛現形，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。