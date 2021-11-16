快訊

民眾怨防疫旅館漲價 王國材：超出原價20%就停止補助

拜習會登場 習近平：推動美中關係朝積極方向發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北街頭暴力頻傳 林口警擴大臨檢防暴力滋擾

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

公權力不容被挑釁！這個月（11月）新北市接連發生多起開槍、砸店街頭暴力事件，造成轄內治安現憂、民眾人心不安。為壓制黑幫囂張氣焰，防止街頭暴力事件頻傳，林口警方接連14日、15日深夜，針對轄區重要路段、治安要點實施路檢與擴大臨檢，昨日短短兩個小時執行防制勤務，就查獲4起刑案、49件交通違規與噪音車，成功防堵街頭暴力滋擾發生。

因應連日來全國發生數起幫派滋事、暴力傷害，甚至當警面前開槍，種種無視公權力存在，造成治安亮紅燈民眾人心不安。對此，新北市議員戴瑋姍、三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，還大動作在市政府外召開「拒絕慶記之都，還我安全新北」記者會抗議，並要求改善治安。市長侯友宜則回應，新北治安滿意度六都第一，治安有感與否民眾感受最深。侯友宜力挺警方，案件發生後快速偵破，絕不容許有人操作汙衊新北警察、打擊士氣。

林口警方為強化壓制街頭暴力，循根溯源剷除幫派人流、金流問題，展現新北治安不容挑釁與堅定執法決心，遏制街頭暴力，穩定民心。接連14、15日兩天晚間統合分局優勢警力，於轄區重要路段、聯外道路、橋梁、治安要點、轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，除全面掃蕩企圖滋事的不法分子，也防堵噪音車輛現形，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

警方表示，昨日深夜短短兩個小時內，林口警方計查獲1件1人酒駕公共危險案、3件5人賭博及傷害案、38件告發交通違規、11件噪音車通報。絕不允許任何挑釁治安行為，警方絕對溯源追根到底，期望轄區民眾能安心生活，營造更安居樂業的居住環境。

林口警方於轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，防止暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，防止暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，防堵暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點，設置路檢站與閉鎖式擴大臨檢，防堵暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄區重要路段、聯外道路、橋梁，設置路檢站盤檢，防堵再有暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於轄區重要路段、聯外道路、橋梁，設置路檢站盤檢，防堵再有暴力滋事。記者曾伯愷／翻攝

林口 幫派 酒駕

延伸閱讀

平菁舊橋老舊且人車爭道 新北市府花巨資改建

永和大陳社區都更難 新北議員盼市府展現魄力

影／警察局長剛來打氣又傳暴力事件 新北三重宣布每天臨檢

不走猛男路線 似顏繪月曆「新北12少」亮相

相關新聞

新北街頭暴力頻傳 林口警擴大臨檢防暴力滋擾

公權力不容被挑釁！這個月（11月）新北市接連發生多起開槍、砸店街頭暴力事件，造成轄內治安現憂、民眾人心不安。為壓制黑幫囂...

疑下令槍殺落水海盜 陸籍船長重判 延押2個月

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，被高雄高分院判處26年徒刑，汪峰...

惡少警局前砸車目無法紀 法院裁定三收押一無保請回

20歲詹男為追緝仇家，14日揪眾前往新北市三重一間KTV尋仇，卻誤將開私家車違規載客的涂姓男子認成仇家包抄，涂與乘客嚇傻...

調查官找不到扣案毒品竟騙檢方 當庭求情盼能繼續工作

調查局航基站前組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品，不法獲利高達1.68億，其中調查官詹孟霖承辦毒品案，但扣案毒品因被徐轉賣...

無端捲入網路遊戲紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

今年8月間，一名王姓女大生向台南警方報案指控網友「幽天」侵占其手機遊戲帳號、密碼，有網友在Dcard貼出報案單，以「韓市...

影／台中服飾店慘遭砸潑漆 女店長淚發文：市長幫幫我！

台中南屯區一家時尚服飾店，於14日凌晨遭2名不明男子持榔頭砸毀店面，甚至朝店內大潑白漆，現場狀況相當狼藉，賀姓店長在自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。