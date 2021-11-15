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惡少警局前砸車目無法紀 法院裁定三收押一無保請回
20歲詹男為追緝仇家，14日揪眾前往新北市三重一間KTV尋仇，卻誤將開私家車違規載客的涂姓男子認成仇家包抄，涂與乘客嚇傻衝到三重警分局求救，詹卻直接在警局門口砸車，落網才知認錯人。新北地檢署訊後聲押詹男與3名同夥，院方稍早裁定詹男與林男、高男收押禁見。
警方調查，詹男今年1月因喝酒與人衝突，對方獲地檢署不起訴處分，詹因不甘心，常在臉書上與對方嗆聲。14日凌晨詹男發現對方在三重一間KTV打卡，開車載著褚男、陳姓女友前往，並叫來林男開車載著高男前往助陣。
五人在KTV埋伏，見涂男開著白色私家車在路邊，隨後兩名男子走出KTV坐進車內，詹男覺得很像仇家，便與林男開車一路尾隨，並在一處巷弄擋下涂男，持刀棍下車準備理論。
涂男與車上兩名乘客嚇壞，猛踩油門撞開詹男車輛，直衝附近的三重警分局下車求救，林、高兩人此時追上，見涂的車輛停在分局門口竟猛力砸車，砸完後落跑。
警方出動攔截圍捕，跟丟的詹男此時經過三重警分局，開到隔壁加油站準備加油，被員警包圍帶回，並通知林、高兩人投案。
警方詢問後依妨害秩序、妨害自由、毀損等罪送辦，檢方訊後認本案有羈押之必要，向法院聲請羈押，新北地院稍早裁定詹、林、高三人收押禁見，褚男則無保請回。
新北地檢署表示，詹男等人公然聚眾，在街頭及警察機關附近追逐施暴，是藐視、挑戰公權力，痛斥詹男等人目無法紀，並指出將會針對此案從嚴、從速偵辦，以維護新北市治安。
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