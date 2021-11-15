調查官找不到扣案毒品竟騙檢方 當庭求情盼能繼續工作

調查局航基站前組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品，不法獲利高達1.68億，其中調查官詹孟霖承辦毒品案，但扣案毒品因被徐轉賣而下落不明，詹明知毒品不見，仍以「送鑑定中」回覆桃園地檢署催辦公文，被依公務員登載不實罪嫌起訴，記過調職，他今天當庭承認起訴事實，並盼法官能予以自新，繼續留在調查局工作。

檢方起訴指出，時任航基站緝毒組調查官詹孟霖2019年3月承辦一起毒品案，查扣了6529克安非他命，結果被時任組長徐宿良盜取轉賣，詹10月22日接到桃園地檢署來函催請偵辦進度，才發現毒品不見，經詢問也並無送驗，與同事翻遍航基站也找不到。

檢方調查，詹孟霖向時任航基站副主任林聖智及徐宿良回報後，明知毒品仍下落不明，卻仍於11月26日以公文系統回覆桃檢「送本局鑑識科學處鑑定中」，案情曝光後，被依公務員登載不實罪嫌起訴。

詹孟霖今天出庭坦承起訴事實，稱自己「以為很快就會找到」，且事先有向時任航基站副主任林聖智及徐宿良回報，並請示如何回覆桃檢催辦公文，他曾向徐提議先回覆「送鑑定中」，但忘記2人如何回應，隨後便以此法回覆檢方。

詹孟霖也承認是自己保管公物不確實、公文製作不嚴謹，他表示，經記1大過處分及調職，已調整自己的工作態度，會坦然面對刑責。