台中服飾店深夜遭砸店潑漆 警方鎖定2嫌追緝中

在台中市7日發生男大生遭瑪莎拉蒂富少當街毆傷後，台中市南屯區一家服飾店14日凌晨遭不明歹徒砸店潑漆，台中市警方今天表示，目前鎖定2名嫌疑人查緝中；女店長也在IG發文「台中的治安到底怎麼了？」

警方於14日凌晨2時許接獲社區保全報案指稱，位於南屯區河南路4段服飾店的店面玻璃遭不明歹徒，以白色油漆潑灑並手持工具敲打，致玻璃碎裂，警方據報到場時，嫌疑人已離開。

警方指出，到場時發現店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物、藝品擺設受到毀損。員警經調閱監視器，發現2名男子搭乘自小客車至案發地點附近下車，徒步至案發現場分持油漆桶及工具，毀損店家後逃逸。

台中市警察局第四分局表示，15日清晨已通知自小客車車主說明，目前鎖定2名犯嫌涉案，並積極查緝中，警方已派員加強到場巡邏守望，並針對被害人保持聯繫加強安全維護。

對於店面遭砸，女店長也在IG發文指出「台中的治安到底怎麼了，到底誰能夠來保護我們這些手無寸鐵的納稅人」，並說「我不知道該怎麼保護我的小孩，保護我的店、我的員工，只希望大家多多幫我分享，讓媒體能夠看到我們這社會角落小小的民眾，希望盧秀燕市長看到能夠、幫幫忙，蔡英文總統，你們都身為女性，希望你們能夠看到女性的弱勢族群。」