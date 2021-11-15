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影／警察局長剛來打氣又傳暴力事件 新北三重宣布每天臨檢

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

鑑於近期街頭暴力鬥毆事件頻傳，新北市三重警分局宣布即日起針對曾發生或易發生鬥毆的場所與路段，部署警力加強路檢、臨檢，昨晚首日執行，共查獲通緝犯4名、毒品案2件2人、竊盜1件3人。

三重地區昨天凌晨發生年輕人尋仇找錯對象，飆車追到警分局門口還囂張動棍砸車，警方迅速動員強勢壓制逮人。天亮之後，新北市警察局長黃宗仁為此特地來向基層員警加油打氣，當面提示：「警察必須比囂張的歹徒更強悍，才能壓制氣焰。」

孰料當天晚上又有年輕人在警分局隔壁加油站對工讀生施暴。為此，三重警分局宣布，即日起每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。

昨晚動員50餘名警力，除在各聯外要道設置臨檢點，另輔以機動巡邏警力，達成全面性攔截網。分局長陳永昌昨晚10時起，率督導幹部前往各路檢點視察現場查緝狀況，並要求持續以高密度、多次及適時啟動快速反應部隊等勤務作為，同時全面建檔列管分析街頭暴力案件，向上溯源組織犯罪，不容挑戰公權力，貫徹緝毒安居、打擊暴力及酒駕零容忍。

三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供
三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供
三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供
三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供
三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供
三重警分局宣布自昨晚起，每天晚上固定都有路檢、不定期規畫擴大臨檢，沒有期限，直到治安狀況平穩為止。圖／警方提供

臨檢 警察

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