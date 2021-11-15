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影／桃園警巡邏查違停 男笑稱沒東西竟被搜出168包毒品

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市保安警察大隊昨天晚上在桃園區巡邏，見一名男子違規停車且神情有異，上前盤查，儘管他辯稱車內「沒東西」，員警仍找出K他命52包、新興毒品果汁包116包，且包裝上還印有綜藝節目LOGO，企圖混淆視聽，全案詢後依毒品罪嫌移送法辦，毒品來源也在溯源偵辦中。

保安大隊員警昨天晚上11時許在桃園區巡邏，行經經國路時發現羅姓男子（35歲）將車輛停放紅線，且看到警方經過還刻意閃躲、神情異常緊張，便上前盤查。

羅男起先還故作鎮定，辯稱車子是借來的，一派輕鬆的說車上沒有其他東西，但員警為求謹慎仍入車檢搜，隨後在車內找出一個帆布袋，裡面裝有52包K他命約156克，另也找到6個夾鏈袋，裝有116包混有海洛因、安非他命及K他命的新興毒品果汁包約357克，讓羅男當場啞口無言。

保警大隊調查，毒品果汁包裝上還印有「玩很大」圖樣，疑似是為了掩人耳目，將針對來源向上溯源偵辦，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌將羅姓男子移送桃園地檢署偵辦。

保警大隊指出，新興毒品咖啡包、果汁包常以精美和新潮的包裝吸引年輕人，使用者往往不清楚內容物成分，若與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，猝死風險極高，民眾應遠離。

員警在羅男車上找出K他命52包、新興毒品果汁包116包。記者楊湛華／翻攝
員警在羅男車上找出K他命52包、新興毒品果汁包116包。記者楊湛華／翻攝
毒品果汁包混有海洛因、安非他命及K他命，包裝印有綜藝節目字樣企圖混淆視聽。記者楊湛華／翻攝
毒品果汁包混有海洛因、安非他命及K他命，包裝印有綜藝節目字樣企圖混淆視聽。記者楊湛華／翻攝
桃園警方昨晚在羅姓男子車上查獲168包毒品，詢後將他依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園警方昨晚在羅姓男子車上查獲168包毒品，詢後將他依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

毒品 桃園

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