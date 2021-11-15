雲林連日2起暴力案 張麗善譴責：加強執法！

雲林縣連日發生2起暴力事件，警方迅速查緝涉案犯嫌到案，縣長張麗善今天到縣警局宣示嚴查街頭暴力案件決心時，她重申「暴力零容忍」並表示，即起縣內加強街頭掃蕩、擴大臨檢等作為，遏止街頭打架歪風，維護社會治安。

「杜絕聚眾鬥毆，暴力零容忍！」張麗善今天與雲林縣警察局及6大警分局首長，共同宣示守護社會治安及民眾安全決心，她表示，林內暴力討債及虎尾街頭聚眾鬥毆2起事件，浮現社會治安敗壞問題。

「嚴厲譴責暴力」張麗善強調，社會案件代表家庭教育、社會教育環節出狀況，她對於警方迅速辦案予以肯定，為了防制暴力事件重演，警方即日起採取即時行動，加強巡邏、臨檢及查緝等作為。