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雲林2派人馬持棍互毆 8人輕傷2人重傷治療中

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

暴力事件再度上演！雲林縣虎尾鎮今天上午發生一起聚眾鬥毆事件，據了解，現場有兩派人馬共10人，一言不合持棍棒叫囂互毆，雙方都有人掛彩，其中2人傷勢較重在醫院治療中，警方正在對相關涉案人進行筆錄製作，詢後將依法移送雲林地檢署複訊。

據了解，今天上午9點40分左右，有兩派來自台西、麥寮鄉的人馬，分別由丁姓男子、廖姓男子帶頭至虎尾鎮文科路一家KTV停車場談判，雙方交談幾分鐘後疑一言不合，持棍棒互相嗆聲互毆，其中一派人馬一度有亮槍，其中一方見狀持棍棒打掉，光天化日下聚眾鬥毆，行經該處的民眾目擊後隨即報警處理。

警方獲報後趕抵現場，但雙方已鳥獸散，現場僅剩1部轎車，警方調閱路口監視器，循線追查作案車輛軌跡，初步掌握事發時現場有6部轎車，雙方各有5人被棍棒毆打分受輕重傷，其中2人肋骨骨折，目前在醫院治療，其餘8人現正由警方詢問並製作筆錄中，警方一併查扣作案棍棒及槍枝1把，詢後將依聚眾鬥毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣虎尾鎮今天上午發生一起聚眾鬥毆事件，據了解，現場有兩派人馬共10人，一言不合持棍棒叫囂互毆，雙方都有人掛彩，其中2人傷勢較重在醫院治療中。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮今天上午發生一起聚眾鬥毆事件，據了解，現場有兩派人馬共10人，一言不合持棍棒叫囂互毆，雙方都有人掛彩，其中2人傷勢較重在醫院治療中。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮今天上午發生一起聚眾鬥毆事件，據了解，現場有兩派人馬共10人，一言不合持棍棒叫囂互毆，雙方都有人掛彩，其中2人傷勢較重在醫院治療中。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮今天上午發生一起聚眾鬥毆事件，據了解，現場有兩派人馬共10人，一言不合持棍棒叫囂互毆，雙方都有人掛彩，其中2人傷勢較重在醫院治療中。圖／讀者提供

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