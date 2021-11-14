假日夜晚不平靜 苗警開出18張罰單及查獲毒品

苗栗警方昨天周未夜動員近百人，結合苗栗監理站及縣府環境保護局鎖定頭份市聯合稽查，一個晚上共舉發18件交通違規，查獲公共危險、及毒品各1件，扣案0.52公克安非他命，另，苗栗警分局今天凌晨攔查起獲45包、384公克咖啡包毒品，發揮嚇阻力。

苗栗縣警察局接獲陳情頭份市區夜間常有改裝排氣管車輛橫行、製造噪音擾人睡夢，縣警局動員5個分局近百名警力全國同步取締酒後駕車專案勤務，頭份分局、監理站及環保局人員，特別擇定陳情熱區中興路、建國路口執行路檢，聯合稽查取締，也大有收穫。

警方指出，聯合稽查舉發4件改裝排氣管音量超標，1件擅自變更燈光原有規格，1件酒後駕車，9件闖紅燈，1件未依號誌指示行駛，及2件無照駕駛違規，還有1名駕駛人酒測超標，依公共危險罪嫌移送法辦，另在一家便利商店查獲毒品案，起出0.52公克安非他命及吸食器，依毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

另，苗栗分局南苗派出所員警今天凌晨在苗栗市中正路巡邏，發現謝姓男子（21歲）騎車轉彎，未打方向燈，警方攔下後，謝男交出褲子口袋的45包咖啡包毒品，移送苗栗地檢署偵辦。