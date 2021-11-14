男子吸毒後躺臥車上 高雄警查獲毒品刀械
高雄邱姓男子前天晚上疑似吸毒後躺臥車上，經新興警分局巡邏警網到場，見邱男神情萎靡又答非所問，仔細檢查車內，發現毒品海洛因、毒咖啡包，還有刀械、指虎等，當場將他逮捕帶回釐清案情。
新興警分局五福二路派出所巡邏警網，前天晚上8點半左右接獲報案，指在新興區文衡一路上的某停車場內，有一名男子躺臥在轎車內，擔心男子發生意外，所以報警查處。
當警方巡邏警網到場搜尋，發現邱男（34歲）躺在轎車內，警員上前呼喊，邱男才起身稱「在停車場等候妻子整理頭髮」，但警方發現邱神情萎靡，對於警方其他詢問答非所問，懷疑他剛使用完毒品。
察覺有異下，警方仔細看了車子一遍，在車後座發現隨身包包，進一步詢問便在邱男同意下檢查，隨後就在包內發現摺疊刀械、疑似海洛因毒品9包、毒咖啡包2包、搖頭丸20顆、一粒眠1顆、K他命1包、K煙1支與指虎、短刀等違禁物。
警方當場逮捕邱男，並帶回詢問。警詢後依照槍砲刀械管制條例、毒品危害防制條例、社會秩序維護法，並擴大清查邱男毒品來源以及是否有涉及其他不法情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言