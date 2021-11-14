男子吸毒後躺臥車上 高雄警查獲毒品刀械

高雄邱姓男子前天晚上疑似吸毒後躺臥車上，經新興警分局巡邏警網到場，見邱男神情萎靡又答非所問，仔細檢查車內，發現毒品海洛因、毒咖啡包，還有刀械、指虎等，當場將他逮捕帶回釐清案情。

新興警分局五福二路派出所巡邏警網，前天晚上8點半左右接獲報案，指在新興區文衡一路上的某停車場內，有一名男子躺臥在轎車內，擔心男子發生意外，所以報警查處。

當警方巡邏警網到場搜尋，發現邱男（34歲）躺在轎車內，警員上前呼喊，邱男才起身稱「在停車場等候妻子整理頭髮」，但警方發現邱神情萎靡，對於警方其他詢問答非所問，懷疑他剛使用完毒品。

察覺有異下，警方仔細看了車子一遍，在車後座發現隨身包包，進一步詢問便在邱男同意下檢查，隨後就在包內發現摺疊刀械、疑似海洛因毒品9包、毒咖啡包2包、搖頭丸20顆、一粒眠1顆、K他命1包、K煙1支與指虎、短刀等違禁物。