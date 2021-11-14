影／影片曝光 新北惡少攔車追到三重警局門前砸車打人

新北市有1輛白牌計程車今天凌晨在三重區重陽路好樂迪KTV門前載客，突然被2輛陌生賓士車跟逼、當街攔截砸車，司機衝撞逃到三重警分局求救，幾名惡少竟然還在警局門邊砸車洩憤，所幸警方迅速動員攔車逮人，車上搜出刀槍棍棒，年僅20歲的惡少竟然辯稱「認錯人」。

據了解，29歲涂姓司機今天凌晨0時許在KTV門前，讓30歲張姓、31歲陳姓客人上車沒多久，便發現遭1灰、1白兩輛賓士車不懷好意逼近，幾名年輕人拿出開山刀、長棍靠近。

白牌計程車加速逃離，但在不遠外的重安街13巷口被前後包夾擋下，幾名惡少立刻持刀棍下車。涂姓司機硬是撞開前方灰色賓士車，猛然轉彎加速逃進巷內，起步時後側擋風玻璃被砸。

最後涂姓被害人駕車逃到大約700公尺外的三重警分局停下，白色賓士車同時追上。涂姓司機和乘客共3人火速棄車奔進警局大喊救命，幾名惡少竟然一度追到警局大門口揮棍落空，隨即就在警局門邊砸車，附近民眾聲稱還有聽見槍聲，員警馬上奪門蜂擁衝出。

白色賓士車砸完立刻加速逃逸，銀色賓士車前保險桿脫落，衝進三重警分局隔壁的加油站，迅速被大批警察包圍，車上2男1女當場就逮，車上搜出瓦斯空氣鋼珠手槍、開山刀、武士木刀、塑料長棍等凶器。1個多小時後，白色賓士2男被策動投案，這4男1女只有1人超過20歲。

經查，20歲詹姓男子自稱今年初與人喝酒唱歌起衝突挨告，因對方不願和解懷恨在心，昨晚發現對方在三重好樂迪打卡，詹男於是開著父親的銀色賓士轎車，搭載24歲褚姓男子、18歲陳姓女子，一起去尋仇。另外還約了19歲林姓男子，駕駛向朋友借來的白色賓士轎車搭載19歲高姓男子去助陣。

嫌犯聲稱在好樂迪門前看見涂姓司機載2人上車，不知道對方是白牌計程車，且誤認是仇家，不分青紅皂白便亮刀亮槍追逐攔車，甚至在警察局門口砸車，事後才知道對方的年齡層跟自己的族群落差約10歲，根本就認錯人。警詢後將動手砸車4男依刑法妨害秩序、妨害自由、毀損罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

凌晨惡少在三重當街亮出刀槍棍攔車、甚至在警察局門口砸車，都有許多民眾目擊，批評這跟台中瑪莎拉蒂惡少痛毆男大生成重傷、雲林惡煞糾眾到豆漿店砸店，沒有什麼兩樣，幸好計程車上3人逃得快。