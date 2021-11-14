影／黑衣人討無債怒砸豆漿店 業者低調暫停營業整修店

雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭9名黑衣男子持鋁棒闖入，當時店內1名女業者與1名員工正忙進忙出備餐，黑衣人突然上門，嚇得兩人手足無措求饒，然而帶頭的32歲陳姓男子並未理會，持續朝業者咆哮，任由其他人砸毀店內物品，斗六警分局連夜逮人，陸續追捕陳姓主嫌等相關涉案人共10人到案，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。

昨晚有網友將豆漿內的監視器畫面上傳至臉書「爆料公社」社群平台，從畫面中可見由陳男帶頭一群黑衣男子不斷往店內走，一邊大聲咆哮，一邊毀損招牌、封口機、冰箱等設備，連用餐桌椅、餐點都被翻倒，物品散落一地，現場一片凌亂。

據了解，豆漿店湯姓業者的弟弟湯男與陳男是好友關係，其日前向陳男借貸5萬元，陳於12日向湯索討債務，湯男當時回答「身上未帶錢，不然來我（指豆漿店）店裡」，陳於是在13日晚間率眾到店討債，但未遇上湯憤而砸店，過程中造成業者輕微擦傷。

事發後業者曾在臉書粉絲專頁發文表示「店裡因不明人士找錯店，被誤砸，一些設備被砸壞，這幾天要整修，營業時間另行通知，感謝大家關心」不過今日已悄悄撤下貼文，針對此事也低調不願多談。

街坊鄰居透露，事發當晚夜深人靜，多數人正在睡眠中，確有聽見外頭傳出物品傾倒、大聲談話等聲響，但因夜已深又有睡意，才未查看，沒想到純樸的鄉間小鎮會發生暴力討債。

斗六警分局獲報出動快打部隊到場壓制嫌犯，當場逮捕陳嫌，查扣遺留現場的球棒及鐵管等證物，連夜調閱路口監視器追查涉案人作案車輛，陸續循線查緝到其他5名砸店及未下車的同夥到案，並持續追捕其他4人到案。