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影／遭毆男大生宋同學笑了！再考100開根號秒答 醫師：腦更清楚

影／黑衣人討無債怒砸豆漿店 業者低調暫停營業整修店

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭9名黑衣男子持鋁棒闖入，當時店內1名女業者與1名員工正忙進忙出備餐，黑衣人突然上門，嚇得兩人手足無措求饒，然而帶頭的32歲陳姓男子並未理會，持續朝業者咆哮，任由其他人砸毀店內物品，斗六警分局連夜逮人，陸續追捕陳姓主嫌等相關涉案人共10人到案，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。

昨晚有網友將豆漿內的監視器畫面上傳至臉書「爆料公社」社群平台，從畫面中可見由陳男帶頭一群黑衣男子不斷往店內走，一邊大聲咆哮，一邊毀損招牌、封口機、冰箱等設備，連用餐桌椅、餐點都被翻倒，物品散落一地，現場一片凌亂。

據了解，豆漿店湯姓業者的弟弟湯男與陳男是好友關係，其日前向陳男借貸5萬元，陳於12日向湯索討債務，湯男當時回答「身上未帶錢，不然來我（指豆漿店）店裡」，陳於是在13日晚間率眾到店討債，但未遇上湯憤而砸店，過程中造成業者輕微擦傷。

事發後業者曾在臉書粉絲專頁發文表示「店裡因不明人士找錯店，被誤砸，一些設備被砸壞，這幾天要整修，營業時間另行通知，感謝大家關心」不過今日已悄悄撤下貼文，針對此事也低調不願多談。

街坊鄰居透露，事發當晚夜深人靜，多數人正在睡眠中，確有聽見外頭傳出物品傾倒、大聲談話等聲響，但因夜已深又有睡意，才未查看，沒想到純樸的鄉間小鎮會發生暴力討債。

斗六警分局獲報出動快打部隊到場壓制嫌犯，當場逮捕陳嫌，查扣遺留現場的球棒及鐵管等證物，連夜調閱路口監視器追查涉案人作案車輛，陸續循線查緝到其他5名砸店及未下車的同夥到案，並持續追捕其他4人到案。

全案由警方依妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌押解移送法辦，斗六警分局長蔡進明呼籲，民眾有債務糾紛，應循正當管道尋求救濟，勿以暴力行為追討債務，並重申絕不允許任何街頭暴力行為，對於任何違法脫序行為將強勢執法，依法嚴辦。

雲林斗六警分局昨天凌晨獲報出動快打部隊壓制糾眾砸店的陳姓主嫌，並連夜追捕相關涉案人到案，詢後移送雲林地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局昨天凌晨獲報出動快打部隊壓制糾眾砸店的陳姓主嫌，並連夜追捕相關涉案人到案，詢後移送雲林地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨天凌晨遭一群黑衣男子持鋁棒闖入砸店。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「爆料公社」
雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨天凌晨遭一群黑衣男子持鋁棒闖入砸店。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「爆料公社」
雲林縣林內鄉中正路上遭砸的豆漿店今天未營業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉中正路上遭砸的豆漿店今天未營業。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六警分局昨天凌晨獲報出動快打部隊壓制糾眾砸店的陳姓主嫌，並連夜追捕相關涉案人到案，詢後移送雲林地檢署偵辦。圖／取自臉書粉絲專頁「爆料公社」
雲林斗六警分局昨天凌晨獲報出動快打部隊壓制糾眾砸店的陳姓主嫌，並連夜追捕相關涉案人到案，詢後移送雲林地檢署偵辦。圖／取自臉書粉絲專頁「爆料公社」
雲林縣林內鄉中正路上遭砸的豆漿店，事發後曾在臉書粉絲專頁發文表示近日暫停營業將整修，不過今日已悄悄撤下貼文。圖／取自臉書
雲林縣林內鄉中正路上遭砸的豆漿店，事發後曾在臉書粉絲專頁發文表示近日暫停營業將整修，不過今日已悄悄撤下貼文。圖／取自臉書

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