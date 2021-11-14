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詐騙求職民眾開帳戶軟禁 北市刑大攻堅宜蘭民宿逮人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大科技偵查隊獲報，詐欺集團在網路刊登應徵博弈或電商行銷人員廣告，待民眾聯繫後，歹徒求職需求等話術，要求對方交付網銀帳號及密碼，先將人帶往旅社限制行動，再到銀行開設人頭帳戶及約定轉帳，直到人頭帳戶遭列警示後，才釋放人頭並提供酬勞。

警方偵辦，發現歹徒原本在台北市承租旅館限制人頭行動，為逃避警方查緝，轉往宜蘭礁溪、冬山一帶，承租獨棟民宿做為據點，集團李姓主嫌指揮成員駕駛計程車，到全國各地載送願意出售人頭帳戶民眾，到民宿限制行動，再不時轉移據點。

警方長期監控，日前在宜蘭縣礁溪鄉一處民宿執行攻堅查緝，查獲李姓主嫌及6名集團成員，查扣安非他命、搖頭丸、作案手機、存摺、金融卡等贓證物，後續擴大清查，至少15名民眾遭限制行動及開設人頭帳戶，分析金流後，104名民眾遭詐騙，不法所得2千7百多萬元，全案依組織、詐騙等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，任何在網路社群或通訊軟體刊登的求職訊息，若要求交付存摺、金融卡、印章或網銀帳號密碼，都是詐欺集團誘騙人頭帳戶的話術。

台北市刑大偵破詐騙集團據點，起獲贓款、毒品等證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破詐騙集團據點，起獲贓款、毒品等證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破詐騙集團據點，起獲贓款、毒品等證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破詐騙集團據點，起獲贓款、毒品等證物。記者廖炳棋/翻攝

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