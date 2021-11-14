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影／店家弟弟欠債 雲林豆漿店衝進黑衣人砸店畫面曝

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

社會暴力事件頻傳！雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭9名黑衣男子持鋁棒闖入砸店，店內2名婦人面臨突如其來的舉動手足無措直求饒，但帶頭的男子持續朝婦人咆哮，跟在後頭的其他人則不斷翻倒店內物品，造成店內設備多被砸壞；斗六警分局今天指出，已連夜追捕陳姓主嫌等相關涉案人到案，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。

據了解，這群黑衣男子昨天凌晨1時許闖入店內，糾眾砸店的32歲陳姓男子一邊咆哮，一邊帶頭砸毀豆漿店設備，桌椅、機台、餐點甚至豆漿都不放過，被翻倒掉落地上。

今天凌晨有網友將店內監視器畫面上傳至臉書「爆料公社」社群平台，可見黑衣人不斷翻倒餐點、豆漿，連桌椅、機台等也無倖免，造成店內一片混亂，此舉也遭上百名網友撻伐，由於日前才發生台中宋姓男大生因擦撞意外遭打事件，此事件再度引起大眾關注，直呼「現在社會是沒王法了嗎？」

據了解，豆漿店湯姓業者的弟弟與陳嫌為好友關係，其向陳男借款5萬元，12日陳男向湯男索討債務，湯男答「身上未帶錢，不然來我（指豆漿店）店裡」，陳於是在13日率眾到店討債，但沒有遇上當事人，憤而砸店。

斗六警分局表示，警方獲報後出動快打部隊到場壓制嫌犯，帶回主嫌陳男及相關涉案人，並查扣遺留在現場的球棒及鐵管，詢後依妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪押解移送。

雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭一群黑衣男子持鋁棒闖入砸店。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「爆料公社」
雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭一群黑衣男子持鋁棒闖入砸店。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「爆料公社」
斗六警分局出動快打部隊到場壓制糾眾砸店的陳姓主嫌及相關涉案人，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝
斗六警分局出動快打部隊到場壓制糾眾砸店的陳姓主嫌及相關涉案人，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝

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