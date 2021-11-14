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影／店家弟弟欠債 雲林豆漿店衝進黑衣人砸店畫面曝
社會暴力事件頻傳！雲林縣林內鄉中正路上一家豆漿店，昨晚遭9名黑衣男子持鋁棒闖入砸店，店內2名婦人面臨突如其來的舉動手足無措直求饒，但帶頭的男子持續朝婦人咆哮，跟在後頭的其他人則不斷翻倒店內物品，造成店內設備多被砸壞；斗六警分局今天指出，已連夜追捕陳姓主嫌等相關涉案人到案，詢後依法移送雲林地檢署偵辦。
據了解，這群黑衣男子昨天凌晨1時許闖入店內，糾眾砸店的32歲陳姓男子一邊咆哮，一邊帶頭砸毀豆漿店設備，桌椅、機台、餐點甚至豆漿都不放過，被翻倒掉落地上。
今天凌晨有網友將店內監視器畫面上傳至臉書「爆料公社」社群平台，可見黑衣人不斷翻倒餐點、豆漿，連桌椅、機台等也無倖免，造成店內一片混亂，此舉也遭上百名網友撻伐，由於日前才發生台中宋姓男大生因擦撞意外遭打事件，此事件再度引起大眾關注，直呼「現在社會是沒王法了嗎？」
據了解，豆漿店湯姓業者的弟弟與陳嫌為好友關係，其向陳男借款5萬元，12日陳男向湯男索討債務，湯男答「身上未帶錢，不然來我（指豆漿店）店裡」，陳於是在13日率眾到店討債，但沒有遇上當事人，憤而砸店。
斗六警分局表示，警方獲報後出動快打部隊到場壓制嫌犯，帶回主嫌陳男及相關涉案人，並查扣遺留在現場的球棒及鐵管，詢後依妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪押解移送。
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